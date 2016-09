Teribear si lze užít do sobotního odpoledne, už vynesl šest milionů

Deník Metro přispěl jedním z editorů a padesáti naběhanými kilometry, což znamená podporu 2 500 korun.

„Už máš pět kol, šest a čtvrt kilometru, Martínku,“ říká maminka prckovi, který s ní kouká na světelnou tabuli průběžných výsledků. Za chvíli se stejným směrem dívá houf mladých maminek, které na pláň vyrazily s dětmi v kočárcích.

Akci se tak daří naplňovat své motto Teribear hýbe Prahou, protože sem chodí lidé všech věkových kategorií, všech druhů obutí i oblečení. Soutěží školy, sportovní oddíly i firmy.



Teribear na Letné Akce se koná nonstop v Letenských sadech poblíž metronomu až do sobotní 16. hodiny.

Před startem si za 100 korun zakoupíte čip, který vám bude načítat počet okruhů a kilometry. Za každý váš uběhnutý nebo ušlý kilometr přispějí sponzoři nadaci děti 50 korunami. Vyhlášení výsledků bude v sobotu v 16:30 hodin v místě startu. Podrobnosti najdete na webu www.teribear.cz.

Denně na Letné tráví hodně času Jiří Juřica, menší muž seniorského věku.

„Nemá smysl to brát jako závodění, je to charitativní akce, která ale lidi motivuje k pohybu, a to je na tom příjemné,“ říká Jiří Juřica, který měl ve čtvrtek dopoledne v nohách přes 543 kilometrů.

Z žen má za sebou 300 kilometrů Vendula Velcová. V kategorii dětí do 14 let měla 210 kilometrů Sára Skotnicová.

Od minulého čtvrtka, kdy akce začala, k pátečnímu dopoledni organizátoři napočítali na 130 tisíc uběhnutých nebo ušlých kilometrů, což znamená výtěžek šest a půl milionu korun. Generálním mediálním partnerem akce je vydavatelství MAFRA, které vydává i deník Metro.