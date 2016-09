Tatérka vydraží svá díla, peníze věnuje na záchranu pralesů

Po svém tříměsíčním pobytu v Ekvádoru, kde byla svědkem ničení pralesů, se tak rozhodla jít cestou ekologie. Bude dražit tetování, aby získala peníze na jejich záchranu.

„Pro mě mají tetování ochrannou a transformativní funkci, ale také estetickou. Některé jsou ale osobní více než jiné. Tatér by si touto zkušeností měl na vlastní kůži procházet, aby ji potom mohl předávat dále,“ říká tatérka.



Dražit tetování je neobvyklé. Jak vše proběhne?

Pro účely naší akce vytvořili známí čeští a slovenští tatéři originální návrhy inspirované jihoamerickou džunglí. Ty budou na akci přeneseny na kůži svým novým majitelům. Dražba návrhů probíhá on-line na facebookovém profilu. Majitelé těchto kreseb je budou moci nosit s vědomím, že jejich tetování pomohlo zachránit kus pralesa.



Proč je hlavním motivem akce záchrana pralesů?

Na začátku tohoto roku jsem odletěla do Ekvádoru, kde jsem měla možnost strávit pár dní u jedné domorodé rodiny. Byla jsem zde svědkem hrozného ničení ze strany těžařských společností, a tak na cestě po ekvádorském pobřeží mě s kamarádkou napadlo uspořádat akci se záměrem záchrany pozemku v ekvádorském pralese před těžbou a další destrukcí. V tu chvíli to byla čistě abstraktní myšlenka. Během pár dní po mém návratu za námi stálo několik přátel, kteří se nezištně vrhli do příprav a organizace. Kromě již zmíněné dražby budou v The Chemistry Gallery k vidění díla českých a slovenských umělců, workshopy či interaktivní přednášky.



Jak se slučuje vaše role tatérky s rolí organizátorky podobné akce?

Jsem zvyklá tvořit spíše individuálně. Tahle zkušenost pro mě znamená vylézt ze své tvůrčí jeskyně. Obvykle tvořím v co možná největší izolaci, s co nejméně lidmi. Tohle je přesný opak. Tuto zkušenost jsem potřebovala.



Je v Česku stále více tatérů než tatérek?

Je čím dál tím víc dívek, které vyjdou z uměleckých škol a rozhodnou se pro přenos svých idejí na lidskou kůži. Běžné povolání u žen to ale zatím asi úplně není. Časy, kdy se jednalo o sociální stigma, už jsou ale dávno pryč.