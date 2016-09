Žena si nepamatuje, jak se jmenuje. Policie pátrá po její totožnosti

Zmatená žena se pohybovala v Doupovské ulici, když ji hlídka oslovila. Kromě toho, že si nedokázala na nic vzpomenout, u sebe ani neměla doklady.

„Vzhledem k špatnému zdravotnímu stavu byla žena převezena do zdravotnického zařízení v Bohnicích, kde je dodnes,“ Iveta Martínková.

Podle policie to vypadá, jako by žena předtím ani „neexistovala“. Zatím totiž nejsou žádné stopy, které by nasvědčovaly cokoliv o jejím předchozím životě.

Případem se nyní zabývají kriminalisté, které se snaží zjistit ženinu totožnost a prosí veřejnost o pomoc. Jakékoli informace o ženě na fotografiích přijmou na bezplatné tísňové lince 158.

Ženě je okolo sedmdesáti let, je velmi štíhlá, měří okolo 165 centimetrů. Má šedivé vlasy po ramena a tmavě hnědé oči.