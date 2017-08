Kofola může i přes hluk dál vyrábět, obyvatelé trpí a chystají žalobu

Obyvatelé rodinných domů a bytů v okolí provozu firmy Kofola v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku už roky trpí nespavostí a zdravotními problémy. To kvůli hluku ze zdejší výroby, který dlouhodobě překračuje povolené noční limity.

Firmě proto reálně hrozilo, že ji hygiena nařídí zastavení nočního provozu chladicích věží, které jsou největším zdrojem hluku. To by znamenalo zásadní omezení produkce během hlavní letní sezony a milionové ztráty.

„Rozhodli jsme o pozastavení výkonu chladicích zařízení. Proti tomuto zákazu se vedení Kofoly odvolalo. Nyní pokračuje přezkumné řízení v Praze,“ sdělila MF DNES vedoucí oddělení obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice v Mladé Boleslavi Eva Jouklová.

I v tomto přezkumném řízení hrozilo firmě zastavení provozu, zabránit tomu však může právní „klička“, kdy si podnik zažádá o povolení vyrábět při nadměrném hluku po časově omezenou dobu. A to firmy obvykle dostanou, pokud žádost podají formálně správně se všemi náležitostmi. „Mohu potvrdit, že jsme tuto žádost obdrželi a tento týden bude povolení vypsáno. Firma tedy bude moci takto vyrábět do dubna 2018,“ uvedla Jouklová.

Do té doby však musí Kofola zdroje hluku odstranit, nebo učinit taková opatření, aby se snížil. A to místním obyvatelům vedení závodu slibuje už roky. Lidé z okolních domů v noci nemohou spát ani větrat, protože je ruší nízkofrekvenční hluk z výroby a kamiony čekající na najetí do areálu. Nejhorší situace je právě nyní v létě, kdy v podniku vrcholí sezona zpracování ovoce a výroby limonád.

„Tím, že Kofola dostane povolení na další rok, bude vydělávat miliony na náš úkor. Další rok tady bude hluk, dál se nevyspíme. Hygiena by měla toto povolení podmínit tím, že od firmy dostane písemný harmonogram, kdy budou opatření proti hluku provedena, a důrazně tyto úpravy požadovat,“ říká Vladimír Mikeš, obyvatel jednoho z okolních domů.

Kvůli hluku zdravotní problémy

Občané už na společnost připravují žalobu. Teď však věří, že by se situace mohla skutečně změnit. Po výměně ředitele totiž začal podnik s lidmi i s městem komunikovat a rozhodl o investicích v hodnotě přes 10 milionů korun. Nový ředitel podniku Karel Teichmann lidem připravované investice představil na nedávném setkání v areálu firmy.

„Doufejme, že se tady nesejdeme za rok a nebude to stejné. V nadměrném hluku tady žijeme už přes pět let. Mnozí lidé kvůli tomu mají zdravotní problémy, například potíže se sluchem, jsou na to i lékařské zprávy,“ dodává Mikeš.

Firma si na léto najala specializovanou firmu, která v areálu provedla měření, aby zjistila největší zdroje hluku. „Díky tomu se nám podařilo zjistit hlavní zdroje, kterými jsou chladicí věže a trafostanice,“ popsal při setkání s občany Teichmann.

Firma proto chladicí věže přesune do zadní části areálu a poblíž trafostanice vybuduje akustická vrata. „Do konce roku chceme mít kompletní projektovou dokumentaci a povolení, abychom mohli věže přemístit,“ slíbil Teichmann.

Podnik to chce zvládnout do jara. Řešit se začíná i hluk z kamionů, které donedávna hromadně čekaly před vjezdem do areálu Kofoly na úzké silnici vedoucí kolem bytových domů. S nastartovanými motory nebo při rozjíždění a startování budily jejich obyvatele.

„Od září tam umístíme pevné značky se zákazem zastavení. Přenosné značky tam jsou již nyní na přechodnou dobu, kdy ještě občas tolerujeme pochybení. Od září bude místo bez pardonu kontrolovat městská policie,“ prozradil starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

Firma si pro kamiony pronajala halu v nedalekém areálu ČSAD, kde vozy mohou počkat mimo bytovou zástavbu.