Tramvaje možná pojedou přes „Sherwood“ až k hlavnímu nádraží

Cestujícím, kteří vystoupí z vlaku nebo metra na hlavním nádraží, dnes zbývá k nejbližší tramvajové zastávce ještě pěkných pár kroků. To by se mělo v budoucnu změnit.

Magistrát chce v centru metropole postavit novou tramvajovou trať. S největší pravděpodobností povede středem Vrchlického sadů. Do souprav budou lidé nastupovat přímo před vestibulem hlavního nádraží – v pražském „Sherwoodu“, jak se sadům, ve kterých se lidé necítí příliš bezpečně, přezdívá.

Kromě většího komfortu cestujících má nová trať přinést lepší spojení Vinohrad i Nuslí se severní částí města a ulevit přetíženým ulicím Vodičkova, Jindřišská a Ječná.

Koleje v trávě místo chodníku

Kudy přesně by mohly kolem nádraží koleje vést, prověřoval pro magistrát Institut plánování a rozvoje (IPR). Z pěti zvažovaných možností si nakonec náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) vybral tu, podle níž trať povede z Vinohradské ulice po části Wilsonovy (tedy Severojižní magistrály), než zahne do Vrchlického sadů přímo před odbavovací halu nádraží.

„Považuji to za nejlepší variantu a v únoru ji doporučím ke schválení radním,“ říká Dolínek. Variantu ostatně doporučil i IPR.

Zatím není úplně jisté, kde by se měly koleje znovu připojit ke stávající tramvajové síti na severním konci nové trasy. Ve hře je křižovatka ulic Opletalova a Bolzanova nebo úsek dnešní trati blíže k Žižkovu pod Severojižní magistrálou za stávající tramvajovou zastávkou Hlavní nádraží. Tramvaj by tak mohla od odbavovací haly sjíždět do Opletalovy ulice nebo pokračovat dále parkem.

„To nechám na odborném posouzení dopravního podniku. Ať si řekne, co pro něj má větší přínos,“ dodává Dolínek. Trať podle něj ani výrazně nenaruší stávající park s ohledem na to, že sedm metrů široký tramvajový pás má být zapuštěn do země a lidé přes něj budou moci libovolně přecházet.

O dalších zastávkách, které by na nové trati mohly vzniknout, je podle Dolínka zatím předčasné hovořit, ale uvažuje se prý o stanicích mezi budovami Národního muzea a také před Státní operou.

S navrhovaným řešením souhlasí i Oldřich Lomecký (TOP 09), starosta Prahy 1. „Náměstek zohlednil naše výhrady a zvolil variantu, kterou považujeme za správnou. Umožní vznik propojení, které má logiku a je pro dopravu v Praze potřebné, a zároveň nezavádí koleje zpět na Václavské náměstí, čemuž se dlouho bráníme,“ říká starosta.

Zatím bez tramvají „u koně“

IPR nicméně ve své analýze návrat kolejí do vrchní části Václavského náměstí doporučil s tím, že pro zvýšení kapacity tramvají v centru je třeba postavit tratě obě. Tohoto doporučení se však Dolínek, alespoň zatím, držet nehodlá.

„V tuto chvíli to navrhovat nebudu, protože Praha 1 má opravdu silné výhrady proti tramvaji na Václavském náměstí, které chtějí naopak dopravně zklidňovat,“ říká náměstek. Oba projekty proto podle něj radní budou posuzovat odděleně. „Nerad bych ztratil spojení Vinohrad s hlavním nádražím kvůli tomu, že se budeme dohadovat kolem Václavského náměstí,“ dodává Dolínek.

Radní budou rozhodovat o nové tramvajové trati v centru Prahy.

Jím vybraná varianta se ale příliš nelíbí předsedovi magistrátního výboru pro dopravu Matěji Stropnickému (zelení), podle kterého náměstek upřednostnil nejvíce klikatou trasu, která výrazně zasahuje do stávajícího parku.

Vadí mu také, že IPR ke všem variantám nezpracoval stejně obsáhlou studii. Konkrétně mu jde o variantu trasy, jež z Vinohradské ulice v celé délce pokračuje v souběhu s Wilsonovou ulicí přes střechu odbavovací haly hlavního nádraží až ke křižovatce ulic U Bulhara a Bolzanova. V případě, že by si Praha tuto variantu vybrala, tramvaje by park minuly.

IPR toto řešení nicméně označil za nevhodné. Mimo jiné kvůli nutnosti zasahovat do nedávno rekonstruovaných prostor nádraží, které nejsou na takovéto umístění trati navrženy. IPR proto například ani neprověřoval, zda stropní deska haly tramvaje vůbec unese.

„Chci, aby byly všechny varianty posuzovány stejně, abychom nepracovali jen s dojmy,“ říká Stropnický. Dolínek uvedl, že jeho výtku chápe a IPR zadá, aby variantu dodatečně důkladněji prověřil. Doporučovat radním ji prý však nehodlá.

Podle Lomeckého může trať parku spíše pomoci než uškodit. Její stavba má být spojena s revitalizací parku, která má přinést nové stromy a opravené cesty i lavičky.

Zmizí dopravní jizva u muzea?

Poté, co si radní vyberou, kudy se bude kolem nádraží v tramvajích jezdit, přijde na řadu ještě zanesení trati do územního plánu. Zatím se proto jen těžko odhaduje, kdy by mohla její stavba skutečně začít, ač podle Dolínka „bylo již včera pozdě“. Nejasná je i její cena. Podle odhadu IPR se však bude pohybovat v řádu stovek milionů korun.

Jednání o vzniku nové trati nicméně podle Dolínka nahrávají i tomu, aby Praha začala znovu řešit průchod Severojižní magistrály vrchní částí Václavského náměstí.

„Je vhodná doba začít se bavit o tom, zda ji nepřeklopíme až za muzeum, čímž by se jeho předpolí znovu propojilo s náměstím,“ vysvětluje plán převést auta směřující na Brno z Mezibranské do Legerovy ulice.

V té by v obou směrech jezdili řidiči pouze ve dvou pruzích. Na přípravě projektu humanizace magistrály teď pro Prahu pracuje také významný dánský urbanista Jan Gehl. Své návrhy by měl magistrátu představit do června letošního roku.