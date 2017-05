Praha plánuje „odpadkovou tramvaj“, mohla by svážet smetí do spalovny

Informaci jako první přinesly Lidovky.cz.

„Jsme ve fázi jednání s Pražskými službami, které se chtějí za několik týdnů v rámci inovativního fóra na Žofíně dohodnout na uzavření memoranda o spolupráci s námi a technologem, který cargo tramvaj zhotoví,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel Dopravního podniku Martin Gillar.

Tramvaj bude využívána v noci, tedy v době, kdy nebude blokovat dopravu. „Využitelnost tramvajové dopravní infrastruktury klesá po půlnoci na deset procent a my to chceme využít právě pro nákladní dopravu,“ řekl.

Dopravní podnik už zvažuje trasu, kterou bude „odpadková tramvaj“ jezdit. Plánuje proto udělat analýzu využití tramvaje v určitých lokalitách.

V Praze se nákladní tramvaje v minulosti objevovaly sporadicky. Výjimkou je nyní například takzvaná mazací tramvaj.

Aby měl provoz odpadkových tramvají smysl, muselo by jich být aspoň deset. Podle Lidovek je jednou z variant, že by šlo o převoz naplněných velkých kontejnerů, které by se na vybraných místech přeložily z aut na speciální tramvaj. Některé soupravy by bylo možné přestavět v opravně tramvají DP, na vozidlo by se umístil kontejner a pravděpodobně by disponovalo mechanickým ramenem.