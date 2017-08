Tramvaje budou jezdit až na vesnici, největší šanci mají Zdiby

Jednalo by se o první ze tří záměrů prodloužení tramvajové dopravy z Prahy na území Středočeského kraje. Tramvaje, které nyní končí ve Vozovně Kobylisy, by do několika let mohly jezdit nejen do Zdib a Sedlce, ale také do Průhonic a do Jesenice u Prahy.

Právě zdibská trať má k uskutečnění nejblíže. „Z pohledu investorské přípravy se tato trať jeví jako optimální, a to s ohledem na majetkoprávní vypořádání, neboť stavba z větší části vede uprostřed silnice II/608, která je na to dostatečně široká a je v majetku hlavního města Prahy a Středočeského kraje,“ vysvětluje Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky.

Základní trasa by vedla od Vozovny Kobylisy prostředkem silnice přes Zdiby a dál kolem kruhového objezdu novým přemostěním přes dálnici D8 na pole v katastru obce Sedlec, kde by vznikl terminál se záchytným parkovištěm.

Miliardy chce kraj z dotací

V současné době se na zdibskou trať dokončuje studie, jež by měla přinést i odhad výše investice, která bude v řádu miliard korun. Investor, Středočeský kraj, předpokládá, že na ni využije evropské nebo státní dotace.

„Studie by měla být hotová každým dnem. Pak ji musí schválit zastupitelstvo Středočeského kraje, pražský magistrát a následně by se mohla začít zpracovávat další dokumentace, odkupovat pozemky a v roce 2020 by mělo dojít k zahájení stavby s tím, že o dva roky později by měla být dokončena,“ popisuje ideální harmonogram místostarosta Zdib Jiří Žáček, který má v obci jednání o trati na starosti.

Obce Zdiby a Sedlec kvůli ní budou muset upravit své územní plány. To by ale neměl být velký problém, proti trati v obcích není žádný velký odpor, naopak, místní ji spíš vítají. „Slibujeme si, že to uleví dopravě,“ dodává Jiří Žáček.

Podle starosty Sedlce Zdeňka Veselého ale bude také dost záležet na tom, jak se podaří domluvit odkup pozemků od soukromých vlastníků, kteří celý projekt mohou výrazně oddálit. „Jen na katastru Sedlce se to týká asi osmi vlastníků,“ vypočítává Veselý.

Konečná v Sedlci by přitom mohla být jen první etapou, v budoucnu by odtud mohly tramvaje pokračovat dál dvěma směry - do Líbeznic a k Letišti Vodochody, které usiluje o to, stát se mezinárodním.

„Rozšíření tramvajových tratí do obcí a měst sídlících v blízkosti Prahy, společně s rozšířením integrované dopravy na železničních tratích, považujeme za jediný možný způsob, jak zlepšit dopravní propojení mezi Prahou a obcemi. Hlavně tím chceme umožnit tamním obyvatelům snazší, levnější a ekologičtější způsob dopravy do zaměstnání či za jinými aktivitami do hlavního města,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Kraj spolupracuje s Prahou

Vedení nových tratí na území Středočeského kraje je koordinováno s výhledovým vedením tramvajových tras zajišťovaných Prahou prostřednictvím pražského dopravního podniku. Ten poskytuje středočeské Krajské správě a údržbě silnic, coby investorovi, své zkušenosti s provozováním těchto tratí.

Podle krajského radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO 2011) tím však celá pomoc Prahy směrem ke středním Čechám končí.

„Celá investorská příprava, počínaje zpracováním vyhledávacích studií, projektových dokumentací či následného financování, to vše jde za námi. Tramvajové trati na území regionu bude kraj připravovat a realizovat samostatně, hlavní město Praha poskytne součinnost při provozu a napojení na kolejovou síť Prahy,“ upřesnil radní Petrtýl.

Investorská příprava možných tramvajových tratí probíhá ve spolupráci všech dotčených organizací, které mají obsluhu integrované dopravy na starosti, tedy ROPID, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Integrované dopravy Středočeského kraje.

Návrhy vedení jednotlivých tras jsou podle radního Petrtýla již detailně projednávány se zástupci dotčených obcí a měst a kraj se maximálně snaží vyjít vstříc jejich požadavkům.

Neoddělitelnou součástí nových středočeských tramvajových zastávek budou i záchytná parkoviště P+R, to u Sedlce by mělo být až třípatrové. Menší parkoviště je navrhováno i u dalších zastávek ve Zdibech a v Dolních Chabrech.