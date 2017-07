Praha rozšiřuje síť tramvají. Přibude přes dvacet nových tratí

Prodloužení kolejí čeká trasu z Modřan na Libuš do míst, kde by měla vzniknout stanice metra D. Koleje se budou prodlužovat i na trase z Divoké Šárky na Dědinu.

Postavena bude dlouhá trať ze Sídliště Barrandov přes Holyni až do Slivence. Dále vzniknou tramvajové smyčky na Zahradním Městě a u stanice metra A Depo Hostivař.

„Praha již má územní rozhodnutí, které přesně vymezuje využití pozemku pro stavbu,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek.

„Výstavba samotná netrvá dlouho, může být hotová do dvou let. Naopak posuzování životního prostředí, projektová příprava a získávání stavebních povolení nás brzdí,“ dodal investiční ředitel dopravního podniku Jan Blecha.

Prodloužení uvedených tras bude dohromady stát přes dvě miliardy korun. Až 85 procent z této částky pokryjí podle Blechy evropské dotace.

Tramvaje místo autobusů pojedou i v Kobylisích

Stavba nových tramvajových tratí bude probíhat v následujících třinácti letech.

„Záměry máme rozdělené do několika fází. Tou první je právě prodlužování kolejí. Druhá fáze zahrnuje celkem šestnáct projektů, ty jsou součástí územně plánovací dokumentace,“ vysvětluje Dolínek.

Zajímavosti Tramvajová síť v Praze je dlouhá 142,7 kilometru, přičemž 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po silnicích společně s auty. Tramvaje za rok přepraví 360 milionů cestujících.

Patří sem trať ze zastávky Dědinská na Dlouhou Míli do atraktivní lokality administrativní zástavby u starého letiště, či šest kilometrů dlouhá trať vedoucí z Kobylis do Bohnic. Pět kilometrů dlouhá trať povede z Nádraží Podbaba do Suchdola. Šest kilometrů dlouhá bude trasa z Choceradské přes Chodovec a Opatov na Háje s konečnou na Jižním Městě.

Prodloužení čeká tramvaje z Vinohradské k Hlavnímu nádraží a dále od Bolzanovy.

„Plánujeme vrátit tramvaje na místa, kde byly. V plánu je obnovení tratě z Pankráce na Budějovickou, odkud by mohly tramvaje jezdit jak na Dvorce v Podolí, tak opačným směrem do Vyskočilovy a dále do Michle,“ dodává náměstek primátorky.

V plánu je dále výstavba Dvoreckého mostu z Prahy 4 do Prahy 5.

Kam pojedou tramvaje za třináct let?

„Máme i záměry výhledové, ty ještě nejsou zaneseny do územního plánu,“ vysvětluje Dolínek. Patří k nim třeba prodloužení tramvají v úseku Záběhlická – Bohdalec – Eden – Vršovická a také propojení Podbaby s trojskou zoo. Nebo trať z Modřan do Komořan.

Výhledově chce dopravní podnik postavit jedenáct tratí, jde však o otevřený seznam, který se může rozšiřovat.

Vzniknout by měly také mimopražské spoje tramvají. Ty by mohly jezdit z Vozovny Kobylisy do Zdib, z Opatova směrem do Čestlic a Průhonic a z Libuše směrem do Jesenice.