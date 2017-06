Pět mrtvých za sedm týdnů, policie zvýší na trati v Mlékojedech kontroly

O tragédiích, které v posledních týdnech otřásly zdejší lokalitou, nechtějí lidé v Mlékojedech na Mělnicku příliš mluvit. „Akorát to sem bude lákat další,“ zlobí se žena v modrém triku, která projížděla na kole přes zdejší železniční přejezd. Tedy jen kousek od místa, kde v posledních sedmi týdnech vyhaslo pět lidských životů. Většinou šlo o dobrovolný odchod ze světa. Naposledy zde spáchal sebevraždu mladý fotbalista ze zdejšího fotbalového klubu.

„Nevím, co se to s mladými dnes děje, vždyť spousta problémů se dá nějak řešit. My jsme zažili totalitu, dnes mají všechno na dosah,“ pozastavuje se nad nedávnými tragédiemi další starší obyvatelka Mlékojed, které jsou příměstskou částí Neratovic. Dvě obydlené oblasti tady protíná železnice vedoucí mezi Neratovicemi a obcí Všetaty.

Na první pohled není na zdejší trati nic mimořádného, z železničního přejezdu je poměrně dostatečný výhled na trať, i když okolí železnice je hustě zarostlé křovím a stromy. Nedávná neštěstí tu připomínají hlavně zbytky svíček, které tu zapálili kamarádi a příbuzní zemřelých.

Dnes to všechno skončí

Sérii úmrtí začaly 8. dubna dvě kamarádky z Neratovic. O tom, co se tehdy na železnici stalo, se zatím jen spekuluje. „Vyšetřování jsme zatím neuzavřeli,“ říká mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová (více zde).

Podle svědků se dívky údajně vzaly za ruce a vstoupily před vlak. Že by dvě děti společně spáchaly sebevraždu, je velmi neobvyklé, ale nasvědčuje tomu jejich komunikace na sociálních sítích. „Dneska to všechno skončí. Utrpení, bolest, smutek, štěstí, láska,“ napsala jedna z nich na internet. „Stalo se to přímo před mýma očima, bylo to šílené,“ potvrzuje zdejší obyvatel Martin Student. Bydlí u trati a tu sobotu odpoledne byl právě na zahradě, když dívky na kolejích zahlédl.

Volal na ně, aby z kolejí „vypadly“, že tam nemohou jen tak chodit. Ačkoli ho v tu chvíli poslechly, později se na místo vrátily. Na kolejích podle všeho čekaly, až vlak pojede. Když se přiblížil, vstaly, objaly se a počkaly, až je mnohatunový kolos srazí.

Tuto verzi potvrzují i manželé, kteří v tu chvíli přijeli autem k nedalekému přejezdu.

Policisté chtějí případným sebevrahům toto místo coby rychlou a snadnou cestu ke smrti znechutit. „Zahájili jsme pravidelné kontroly, zda se po kolejích někdo nepohybuje. V těchto namátkových kontrolách budeme pokračovat,“ podotýká Johnová.

Jenže poznat sebevraha je těžké. Lidé si tu často přes koleje zkracují cestu do nedalekých Tišic. I to je však nepřípustné, podle Drážní inspekce není vstup do kolejiště povolen. Zabránit vstupu na volnou trať v celé její délce je však technicky nemožné. Nejspíš právě na svoji neopatrnost doplatil starší muž, který právě nedaleko Tišic zemřel pod koly vlaku jako třetí.

Jen o pár dnů později, 17. května, vstoupila před vlak u Mlékojed osmnáctiletá Tereza. Podle všeho řešila svou zdravotní situaci. Trpěla totiž vzácnou nemocí, kvůli které ztrácela zrak. V poslední době už se učila chodit se slepeckou holí. Podle zástupců školy, kam chodila, se jí škola i spolužáci snažili pomáhat. S tíživou situací se ale pravděpodobně nedokázala vyrovnat.

Ve středu 24. května si na stejném místě sáhl na život teprve třiadvacetiletý fotbalista Jiří z jednoho z neratovických fotbalových klubů. I v tomto případě policie ještě vyšetřování neuzavřela, ale se sebevraždou jako jednou z možných variant pracuje.

Moc možností nemám...

Zemřelí u Neratovic zřejmě značně zamíchají policejními statistikami. Sebevraždy dětí jsou totiž neobvyklé, v kraji jich ale přibývá. Za posledních patnáct let až do loňska spáchalo ve Středočeském kraji sebevraždu šest dětí do 18 let. Od roku 2001 do 2011 vyšetřovali středočeští kriminalisté dokonce jen jednu dokonanou sebevraždu mladistvého. Pak ale jejich počet začal růst a do roku 2015 si život vzalo celkem pět dospívajících.

Situace trápí i vedení města Neratovice, kam Mlékojedy spadají. Samospráva však problém vyřeší jen těžko. „Hovořili jsme se zástupci Drážního úřadu, s některými lékaři, řešíme to s městskou policií... Ale moc možností nemáme, když jde o úmysl, tak tam žádná opatření nepomohou,“ říká starostka Neratovic Lenka Mrzlíková. Podle ní tomu negativně přispívá medializace. „Může být jednou z příčin tak prudkého nárůstu sebevražd v tomto místě. Je to spouštěč – důkaz, že to funguje a že je to rychlé,“ míní starostka.

Ačkoli sebevraždám město zabránit nedokáže, chce alespoň eliminovat riziko dalších nehod. Společně se Správou železniční dopravní cesty připravuje novou železniční zastávku poblíž sídliště, kde dosud lidé musí přes železnici přecházet. V minulosti se ale i tam stalo několik nehod. „Bude u toho vybudován nový bezpečný přechod tratě se signalizací,“ říká starostka Mrzlíková.