Ředitel strojírny utrácel za módu, dopravní podnik ho chce potrestat

Na co například ukázal audit v Pražské strojírně? Tehdejší ředitel Vladimír Říha ve služebním autě vedl záznamy jízd, které neodpovídaly realitě .

. Vyúčtovával parkovací doklady soukromých jízd .

. Neoprávněně využíval CCS karty, a to údajně za pohonné hmoty v hodnotě asi 57 tisíc korun .

. Zaměstnávat měl kolegy, kteří fakticky nepracovali, ale pobírali vysoké mzdy .

. Rovněž nechal prodat služební auta pod cenou .

. Měl neúměrné náklady na marketing a reprezentační fond. V pěti případech z let 2015 a 2016 nakoupil dárkové předměty za 270 tisíc korun , za pět hokejových dresů zaplatil 71 tisíc korun a za značkové oblečení 117 tisíc korun .

Podle dopravního podniku mohl spáchat trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku.