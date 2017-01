Praha 3 zrušila soutěž na provozovatele trhů, bude je provozovat sama

„Definitivně jsem se rozhodla, že smlouvu se společností World Production s.r.o. nepodepíši vzhledem k tomu, že by mohly vzniknout pochybnosti, zda neměla být zvolena forma koncesního řízení,“ uvedla starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09).

Trhy se podle ní otevřou hned, jak to počasí dovolí, a to plně v režii radnice.

„Prioritou pro mě je nyní to, aby mohl být zahájen provoz farmářského tržiště, jakmile to dovolí počasí, a aby zůstala zachována skladba farmářů a prodejců, a trhy tak mohly nabídnout občanům to, na co byli doposud zvyklí,“ dodala Hujová.

Dosavadnímu nájemci, společnosti Archetyp, uplynula nájemní smlouva na konci loňského roku. Jako vítěz soutěže vyšla firma World Production, proti které lidé vypsali petici a z opoziční Strany zelených ji označili za nezákonnou a netransparentní (psali jsme zde).

„World Production měla v roce 2015 nulový obrat. Navíc firma nedisponuje žádnými předchozími zkušenostmi a reference doložili prostřednictvím firmy CH Catering s.r.o. jako subdodavatele,“ uvedl ve zprávě Vojtěch Razima za spolek Kverulant.

Podle něj radnice nechtěla na soutěži ani ušetři, protože radnice cenu v podmínkách soutěže zafixovala na stejnou cenu, jako jí platil původní nájemce Archetyp.

Místostarosta Alexander Bellu (ODS) výtky odmítl. „Žádné ze čtyř na sobě nezávislých právních stanovisek, které jsem nechal v uplynulých týdnech zpracovat, nepokládá proběhlou veřejnou soutěž za netransparentní a diskriminační,“ uvedl Bellu.

„Odmítám účelové zpochybňování zákonné soutěže a vydírání prostřednictvím petic a mediálního nátlaku,“ doplnil.