Na okraji Bohnic má vyrůst věžák. Přijdeme o výhled, bojí se místní

Už roky bojuje Praha 8 proti projektu podnikatele Pavla Sehnala, který má vzniknout u křižovatky ulic K Pazderkám a Lodžská na pomezí Bohnic a Troje.



Projekt je teď navzdory snahám městské části o krok blíž realizaci. Stavební úřad totiž koncem června vydal územní rozhodnutí. Úředníci zamítli 79 připomínek, které byly k projektu podány. Radnici a některým obyvatelům se nelíbí zahuštění zástavby na Sídlišti Bohnice a to, že by ubylo zelených ploch. Také se podle radnice Prahy 8 bojí, že by jim stavba mohla zastínit výhled z oken.

„Stavební úřad je orgánem státní správy, proto vedení městské části nemůže do jeho rozhodování zasahovat. Budeme však proti vydanému územnímu rozhodnutí bojovat všemi nám dostupnými legálními prostředky,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Praha 8 podá proti rozhodnutí odvolání k magistrátnímu Odboru stavebního řádu. Než se o odvolání rozhodne, nebude územní rozhodnutí pravomocné.

Směna pozemku nevyšla

Městská část, která projekt od počátku odmítá, se v minulosti dohodla s magistrátem a developerem na směně pozemku - developer měl dostat jiný pozemek v Letňanech a Vysočanech. To nakonec zamítl Institut plánování a rozvoje (IPR) a další úřady.



Praha 8 prý bude dál požadovat, aby směna pozemků mezi Prahou a vlastníkem developerského projektu byla uskutečněna. „Vyvineme také tlak na magistrát, aby se uskutečnila směna pozemků mezi hlavním městem a developerem. Bylo by tak totiž definitivně zajištěno, že tento stavební projekt nebude realizován,“ dodal Petrus.

Aby IPR mohl vhodné pozemky vyhledat, musel by mu to nejdřív ale zadat magistrát. „Takové zadání nemáme. Vyjadřovali jsme se pouze k navrhované směně pozemků za pozemky v Letňanech,“ říká mluvčí IPR Marek Vácha.