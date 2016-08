Podvodníci padělali směnky, na konkurenci pak podávali insolvenční návrhy

„Je zřejmé, že obvinění jsou takzvaní bílí koně, kteří se protiprávního jednání dopouštěli na objednávku. Nicméně objednatele této ‚služby‘ kriminalisté zatím neznají,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Podle policie byly padělky směnek velmi kvalitní a prakticky k nerozeznání od pravých. Obsahovaly veškeré náležitosti včetně kulatých razítek se státním znakem.

„V období od února do května 2014 trojice vyhotovila deset směnek na neexistující pohledávky v celkové výši téměř 21 milionů korun, na základě kterých byly zahájeny doslova šikanózní insolvence vůči třem různým společnostem,“ dodal Hulan.

Nic netušící firmy to dostalo do značných potíží, protože naráz nemohly nakládat s vlastními penězi

V tomto směru mají možnost uplatnit vzniklé škody buď v rámci trestního řízení, které je s obviněnými vedeno, nebo formou občanskoprávní žaloby,“ poznamenal Hulan.

Policie trojici mužů ve věku od 23 do 31 let obvinila z trestných činů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, podvodu a padělání a pozměnění veřejné listiny. Státnímu zástupci nyní podala návrh na obžalobu. Mužům hrozí až deset let vězení.