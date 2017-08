Praha vyzkouší elektrobusy dobíjené z troleje, nejlépe je otestuje zima

Pro stavbu pokusného trolejového vedení dopravní podnik zvolil bus číslo 140.

„Tato linka byla vybrána z důvodu velmi prudkého kopce na trase, který je velmi nepříjemný pro baterie elektrobusu a mohl by limitovat jejich životnost,“ řekla mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.

Pražský dopravní podnik totiž s elektrobusy počítá i na páteřních linkách, které spojují okraje města s centrem. Jenže, metropole je poměrně kopcovitým terénem a elektrobusy musí zvládnout i tuto překážku.

„Troleje by mohly v budoucnu vést právě do kopců a na trasách páteřních linek, to znamená tam, kde dominují kloubová vozidla, a také tam, kam neplánujeme metro nebo tramvaj,“ uvedl technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Ve svazích by se tak elektrobus mohl za jízdy napojit na trolej a zbytek cesty by čerpal energii ze zásob v bateriích.

Kromě nabíjení za jízdy se počítá i s tím, že se elektrobus bude stále dobíjet na obratišti, stejně jako je tomu už dnes na linkách 163 a 213 na Želivského.

Pro tyto účely vznikne asi 20 metrů trolejí na konečné 140 na Palmovce.

Vozidla si bude dopravní podnik pronajímat ve střednědobém nájmu. Nejdůležitější bude testování provozu během zimy, která systém prověří nejlépe. Samotné troleje by se měly začít stavět na podzim a náklady by podle dopravního podniku neměly překročit pět milionů korun.

DPP testuje elektrobusy od roku 2010. Posledním testovacím typem elektrobusu je SOR EBN 11, který DPP nasadil v roce 2015 (více zde).