Radní se neshodli na trase vnitřního okruhu, Trojkoalice nechce další Blanku

Po skončení dnešního jednání rady hlavního města tak dál není jasné, kudy povede poslední nedostavěná část Městského okruhu. Materiál vytyčující trasu vnitřního okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol v délce 10,25 kilometru, kterou prosazují ANO a ČSSD, radní kvůli nesouhlasu zástupců Trojkoalice z jednání stáhli. Zástupci všech tří stran se proto materiálem budou zabývat na společném jednání.

Dostavba okruhu v této podobě má Prahu stát asi 40 miliard korun má v Praze 8 navazovat na výjezdy z tunelu Blanka a pokračovat směrem na jih ke Štěrboholské radiále. Podle návrhu, který předkládá náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), bude tato část okruhu v polovině trasy zahloubena pod zem.

„To je částka za samotné dílo. Ta se samozřejmě může zvýšit o další investice na povrchu, které si vyžádají městské části. V případě Blanky to bylo třeba kompletně nové Letenské náměstí nebo nový park u Prašného mostu,“ říká Dolínek.

Přesnou podobu okruhu prý ale určí až projektanti v příštích několika letech. Po otevření má nové kapacitní spojení pomoci dopravě v Praze 3, 8, 9 a 14. A to zejména tím, že do sebe stáhne auta z přetížených ulic. Praha chce podle náměstka získat potřebná povolení a začít se stavbou do roku 2023.

Kudy povede východní část Městského okruhu

Trasa projektu, na kterou má již město od roku 2012 schválenou studii vlivů na životní prostředí EIA, je rozdělena na tři úseky. První, dlouhý 3,2 kilometru, vede od křižovatky Pelc-Tyrolka na Balabenku a obsahuje dva tunely. Jeden pod Povltavskou ulicí v délce 540 metrů a druhý pod Bílou skálou dlouhý 1 490 metrů. Na ně naváže druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou ulicí v délce 5,7 kilometru, v rámci kterého se počítá s tunelem pod Malešicemi v délce 2 950 metrů. Posledním úsekem je Libeňská spojka mezi křižovatkami Vychovatelna a U Kříže v Praze 8 částečně vedená tunelem v délce 865 metrů. Praha nicméně ustoupila od budování většiny dříve plánovaných vysokokapacitních radiál, které měly propojit Městský a Pražský okruh. Nově se podle Dolínka počítá pouze s výstavbou Radlické radiály, a pokud to bude třeba, tak v budoucnu ještě Břevnovské radiály.

„Chceme mít na výběr“

Proti plánované trase však na poslední chvíli ostře vystupuje nejmenší koaliční strana – Trojkoalice. Požaduje, aby rada tisk z dnešního jednání stáhla a odložila jeho projednání do doby, než bude řádně prověřena alternativní varianta, takzvaná duální, kterou navrhl Institut plánování a rozvoje.

Ta na rozdíl od „Dolínkova řešení“ vede dopravu ve dvou trasách a z větší části využívá stávající komunikace. Od křižovatky Pelc–Tyrolka by auta pokračovala Povltavskou a Českobrodskou ulicí, než by zajela do jediného tunelu na trase – pod malešickým sídlištěm. Druhou spojnici by tvořil rozšířený a zkapacitněný koridor, který vede ulicemi Průmyslovou a Kbelskou.

Výhodu vidí Trojkoalice v tom, že by díky menšímu počtu hloubených úseků Praha významně ušetřila. „Na základě předchozích zkušeností můžeme reálně počítat s tím, že se náklady na Dolínkem předkládané řešení vyšplhají k 60 miliardám korun. Jde tedy o největší investici v dějinách Prahy, která hlavní město na desítky let zadluží,“ uvedl Matěj Stropnický, předseda Strany zelených. Podle něj je navíc záměr nekoncepční, jelikož si zastupitelstvo ve Strategickém plánu schválilo, že má Praha přehodnotit rozsah a parametry dopravní sítě.

Rozhodnutí až po dokončení Pražského kruhu

Roli bude podle Trojkoalice hrát i dokončení jihovýchodní části Pražského okruhu, u kterého se předpokládá, že odčerpá část vnitroměstského tranzitu. „Nemáme dostatečně posouzeno, jak tato stavba ovlivní dopravu, proto teď není hospodárné rozhodovat o investování takto rozsáhlých prostředků,“ říká.

Trojkoalice nehodlá o budoucnosti okruhu jednat, dokud nebude mít na stole dvě rovnocenně prověřené varianty, a odvolává se na koaliční smlouvu, která jim dovoluje požadovat stažení materiálu z rady. Zdá se však, že zbytek radních návrh prohlasuje „na sílu“.

„Skončilo dvouleté období, které jsem vytkl na to, aby se našla jiná řešení, než je podoba okruhu, tak jak ji určuje EIA. Nikdo ale s žádným racionálním řešením nepřišel,“ říká Dolínek. Alternativní varianta, kterou navrhuje Trojkoalice, by podle něj ještě více zhoršila situaci v dnes již přetížených ulicích, a co je možná důležitější, oddálila by dokončení okruhu o dalších deset let. „Snahy o to, aby se okruh nedokončil, poškozují Prahu a brání rozvoji veřejného prostranství,“ dodal.