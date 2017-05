Do Prahy jezdí čím dál víc Rusů, Asiatů i turistů z Česka

Rusů do Prahy přijelo o 52,3 procenta víc než loni. „Mnozí jezdí do České republiky na léčení do lázní a při té příležitosti rádi zavítají do Prahy, kde obdivují zejména architekturu. Velkým pozitivem pro Rusy je bezpochyby snadná komunikace s místními,“ říká ředitelka PCT Nora Dolanská (rozhovor s ní zde).

Celkem v prvním čtvrtletí letošního roku metropoli navštívilo 1 380 000 turistů, což je o 83 tisíc lidí víc než loni. K tomuto číslu výrazně přispívají i čeští turisté.

„Již delší dobu zaznamenáváme zvýšený zájem o Prahu ze strany domácích turistů. A data za první čtvrtletí ukazují, že tento trend bude pokračovat,“ uvedla Dolanská.

Zvýšený zájem Čechů strávit dovolenou právě v Praze má podle Dolanské souvislost s oslabováním koruny. „Mnohým lidem se kvůli tomu dovolená v zahraničí výrazně prodražila a začali tak hledat jiné alternativy,“ dodala pro iDNES.cz Dolanská.

Z cizinců pak kromě Rusů jezdí do Prahy nejvíc turistů z Německa, Velké Británie, Itálie a Slovenska.

Nadále ale roste počet návštěvníků přijíždějících z Asie. Jejich počet se oproti loňsku zvýšil o 24,8 procenta. Polovinu z nich tvoří turisté z Jižní Koreje a Číny. Turisté z Asie míří do Prahy často proto, že ji viděli ve filmu nebo seriálu, které zde byly natáčeny.