VIDEO: Statkář najížděl autem do koní, pro které si přišli veterináři

Nejdříve se pokusila dcera majitele koní přejet kameramana televize Prima, pak sedl do auta její otec Jiří Vondruška, který začal najíždět do stáda koní ve snaze zvířata rozehnat, aby je nemohli odvést úředníci. Celou situaci zachytili na mobil dobrovolníci, kteří s odchytem přišli pomoct.

„Pan Vondruška najížděl do stáda koní, nabral jedno hříbě, rozjel mi tam pásku, kterou jsme měli připravenou. Lidé se mu stavěli před auto, začali mu brát za dveře, a kdyby se mu opravdu nepostavili před auto, tak by nezastavil,“ řekla televizi Prima dobrovolnice Lucie Kraifová.

Zvířata kolem sebe začala kopat, jeden z dobrovolníků byl proto zraněn. „Krátce po třetí hodině odpoledne vyjížděli záchranáři k mladému muži, kterého kopl kůň do rozkroku a do břicha. Po ošetření byl převezen na chirurgii do benešovské nemocnice,“ řekla redakci iDNES.cz mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová.

Vondrušku v autě se snažili dobrovolníci zastavit tím, že se za ním rozeběhli a bušili mu na auto. „Když jsem viděla, jak přes levou část nárazníku přeletělo hříbě, začala jsem bušit do skla, aby zastavil,“ řekla Primě Kraifová.

Vondrušku nakonec zastavili městští policisté. „Strážníci skočili do vozu rozbitým oknem, vytáhli klíčky ze zapalování a muže vyzvali, aby vystoupil. Pak už začal spolupracovat,“ sdělil redakci iDNES.cz místostarosta Votic Martin Rataj, který je pověřený řízením městské policie. Městská policie pak z celého incidentu sepsala úřední záznam a věc předala Policii ČR.

Policie má jediné podezřelé. Dobrovolníky, kteří stavěli vůz

„Mohu potvrdit, že se případem zabýváme. Musíme prověřit několik různých jednání, ke kterým došlo. Zatím máme stanovenou pouze právní kvalifikaci ze strany dobrovolníků, kteří poškodili vozidlo, čímž vznikla škoda větší než pět tisíc korun a jsou proto podezřelí z poškození z cizí věci,“ uvedla mluvčí benešovské policie Eva Stulíková.

Koně odvedli na jinou loukuPolicie nyní vyslechne všechny svědky. Čeho se dopustil sám Vondruška zatím není jasné, policie sdělí kvalifikaci tohoto činu nejspíš v pondělí. Koně pak dobrovolníci spolu s úředníky odvedli na nedalekou louku, která už Vondruškům nepatří, protože se báli, že by jim statkář mohl přes noc ublížit.

Redakce iDNES.cz zkoušela oba statkáře kontaktovat. Jiří Vondruška ale telefon nebral a jeho dcera Biserka telefon po představení redaktorky položila a nereagovala ani na SMS zprávu.