Koně jsou podvyživení a týraní, tvrdí veterináři. Sedm už jich odebrali

Na případ upozornila jako první TV Prima. Hospodářství Jiřího Vondrušky z Jankova u Votic se dostalo do situace, kterou by si tento sedmdesátiletý zemědělec sotvakdy přál. Po pozemcích se mu kromě velkého stáda koní a krav v uplynulých dnech procházeli také veterináři, úředníci a strážníci.

To kvůli odchytu celkem sedmi koní, kterým se podle veterinářů nedostávalo potřebné péče a měli být vystaveni týrání. Odchyt dalších může následovat.

„U koní byla zjištěna podvýživa a za současných klimatických podmínek nedostatečná péče o mláďata. Majitel situaci navíc neřešil ani po prvním upozornění. Lze s jistotou říci, že v chovu docházelo k týrání,“ říká Petr Majer, zástupce mluvčího Státní veterinární správy (SVS), tedy orgánu, který dal k odchytu zvířat podnět.

„Koně jsou moje láska, vždycky jsem do nich dával všechno, co jsem vydělal. Dělám s nimi skoro čtyřicet let. Všechno, co potřebují, mají. To, co u mě veterinární správa se samozvanými ochránci zvířat předvádí, hraničí s lidským rozumem,“ sdělil MF DNES majitel koní Jiří Vondruška.

Na sto hektarech pozemků má zhruba 70 koní a 30 kusů skotu. Koně jsou celoročně venku a Vondruška jim nechává maximální volnost. O týrání nechce ani slyšet, stejně tak jeho dcera Biserka Vondrušková, která se ale k případu odmítla veřejně jakkoliv vyjadřovat.

Podle Vondruškové se její otec o koně stará dobře, ale zároveň je bere jako normální hospodářská zvířata. Když si hříbě zlomí nohu, netají se Vondruška tím, že pro něj není problém je usmrtit a dát sežrat psům, kterých má na statku dost.

„Ať se o koně stará město“

Po odvozu sedmi koní, který proběhl počátkem minulého i tohoto týdne, podala Vondrušková, která je zároveň právním zástupcem Jiřího Vondrušky, trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvod? Krádež koní. Současně s tím podala i stížnost na SVS.

Vondruškovi navíc chtějí povinnost péče o stádo koní nechat převést na úřad ve Voticích, jehož odbor životního prostředí odchyt zvířat a jejich umístění do náhradní péče prováděl. Počínaje pátkem se prý o zvířata přestanou starat.

Podle SVS je chov pana Vondrušky dlouhodobě problematický. „Případ se táhne již od roku 2009 a kontrol byla v následujících letech řada. Jednalo se například o nezajištění veterinární péče, zjištění porušení plemenářského zákona či nezajištění přístřešku umožňujícího, aby se koně v tropických letních dnech mohli schovat do stínu, na pastvině chybělo napájení a tak dále. Tím byl porušen zákon na ochranu zvířat proti týrání,“ uvádí Majer ze SVS.

Obec Jankov pana Vondrušku nijak vyhraněně nevnímá. „Chodí nám stížnosti na pobíhající koně nebo psy, všechno ostatní řeší úřad ve Voticích. V jakém jsou koně stavu, neumím posoudit, to necháváme na odbornících,“ říká starostka Jankova Jitka Jonsztová, která MF DNES i potvrdila, že pan Vondruška zřejmě nemá žádné zaměstnance či pomocníky.

„Vídám tam jen jeho a nějakou ženu,“ uvedla starostka. O celý statek se tedy i přes svůj vysoký věk stará pravděpodobně sám, což se mohlo na stavu koní podepsat.

Odborníci: Chov není v pořádku

Oslovení odborníci ve prospěch pana Vondrušky nehovoří. S fotografiemi SVS, které jsou součástí i tohoto článku, MF DNES oslovila bývalého soudního znalce na koně Jaroslava Dražana, který je prezidentem Asociace svazů chovatelů koní ČR.

„S tímto způsobem chovu se opravdu nemohu ztotožnit. Zvířata jsou vyhublá. Je zřejmé, že o ně majitel nepečuje v duchu dobrého hospodáře a porušuje zákon o ochraně a týrání zvířat,“ říká Dražan.

Týraní koně v kraji V roce 2016 podala Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj čtyři podněty na prošetření porušení ochrany zvířat proti týrání, týkající se koní, z celkového počtu 78 podnětů obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Návrh na zajištění náhradní péče u koní byl v roce 2016 použit pouze jednou. Náhradní péče je podle SVS velkým zásahem do vlastnických práv osob a z tohoto důvodu se k němu přistupuje jen v opravdu závažných případech.

Kondici koní kritizovala i veterinářka Anna Horáková, která o odebrané koně pečuje. „Jejich stav je velice špatný. Na stupnici 1 až 9 je to 1. Jsou kachektičtí, nejsou absolutně osvalení, nemají žádnou sílu,“ sdělila FTV Prima Horáková.

Stejně tak o podvýživě hovoří majitel útulku v Hrachově Karel Stehlík, kam byla převezena dvě hříbata a jedna kobyla: „Z mého pohledu se s nimi nakládalo jednoznačně špatně.“

V očích SVS je chybná i volnost koní. „Je zde problém naprostého ponechání chovu koní přírodě. Pokud dojde ke zranění koně nebo je postaven na nižší příčce hierarchie stáda, tak strádá,“ upozorňuje Majer.

Jak se město Votice k pátečnímu převedení péče na svá bedra postaví, zatím nechce předjímat. „Nyní to zpracovává právní oddělení Státní veterinární správy a dá nám k tomu stanovisko, jak máme postupovat. S něčím takovým jsme se na úřadě dosud nesetkali,“ říká Zdeněk Poula z votického odboru životního prostředí, jenž má případ pana Vondrušky na starosti.

Na záchranu koní vznikla i internetová petice, kterou za první čtyři dny podepsalo více než šest stovek lidí (více zde).