Rodiče se před synem ze strachu zamykali v pokoji, raději si ani nevařili

„Poslední měsíc téměř nevstupovali do kuchyně a nekonzumovali žádné tepelně upravené jídlo,“ popsala policejní mluvčí Monika Schindlová.

Pocit bezmoci a strachu ale podle ní zažívala také mužova nezletilá dcera, která otcovu chování musela přihlížet.

V březnu policisté muži předběžným opatřením zakázali vstupovat do domu a jeho okolí. On toho však nedbal, koncem dubna si na pozemek u domu přistavil obytný vůz a do domu chodil i přes zákaz dál. Proto si pro něj policisté přišli.

„Příbramští kriminalisté muže obvinili z týrání osoby žijící ve společném obydlí a týrání svěřené osoby, navíc byl obviněn z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedla Schindlová. Muži hrozí dva až osm let vězení.