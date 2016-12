Prahu po novoročních oslavách uklidí přes sto lidí a desítky strojů

Úklid začne už ve tři hodiny ráno na nejfrekventovanějších místech v Praze, jako je Václavském náměstí, Malostranské náměstí, Karlův most a Hradčanské náměstí, kde bývají oslavy největší.

„V případě, že nezačne sněžit, skončí hrubý úklid nejpozději v deset hodin dopoledne a všechny komunikace budou dočištěny maximálně do 17 hodin,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Úklid zajistí zhruba 120 pracovníků a 30 úklidových strojů. Je to asi šestinásobek toho, co při normálním provozu.

Úklidový plán počítá také se sněžením. V takovém případě by se sníh převážel na náplavku Na Františku, kde by se z něj odstraňovaly nečistoty. To by úklid prodloužilo o dalších 48 hodin.

„Minulý rok bylo odvezeno zhruba 35 tun odpadu, toto množství předpokládáme i letos,“ dodal mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Úklid po silvestrovských oslavách 1. ledna 2016: