Za pár dnů se uzavře metro Jinonice, opravou projde také Skalka či Muzeum

Náhradní autobusová doprava v okolí Jinonic v době uzavírky 137

Spoje linky ukončené v zastávce U Waltrovky jsou prodlouženy do zastávky Jinonice nebo Nové Butovice. Ruší se obousměrně zastávky Vidoule a Hutmanka.

Přemisťuje se zastávka Jinonice směr Nové Butovice do pravidelné výstupní zastávky linky 501 v Radlické ulici.

Zřizují se zastávky U Waltrovky (směr Na Knížecí, v ul. Klikaté před okružní křižovatkou u hasičské stanice), Hutmanka (obousměrně v ul. U Trezorky před okružní křižovatkou), U Trezorky (směr Na Knížecí v ul. U Trezorky, směr Nové Butovice v ul. Radlické, v nově zřízených zastávkových zálivech).

Přemisťuje se zastávka U Waltrovky směr Dejvická do ul. Klikaté před okružní křižovatku u hasičské stanice.

Přemisťuje se zastávka Jinonice směr Bavorská do pravidelné výstupní zastávky linky 501 v Radlické ulici.

Nově zřízená linka v trase Na Knížecí – Malvazinky – U Waltrovky – Jinonice – Vidoule pro zajištění dopravní obsluhy lokality Vidoule. Zdroj: Ropid.cz