Na modřanské ubytovně byl pobodaný muž, policie hledá pachatele

„Na ubytovně byl nalezen muž, který byl pobodaný v oblasti břicha. Následně byl převezen do nemocnice k operaci. Kriminalisté zjišťují okolnosti případu,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Zatím není jasné, kdo muže pobodal. „Musíme počkat na výslech poškozeného,“ dodal Daněk.

Co se na ubytovně stalo, neví zatím ani její ředitel Tomáš Spěvák. „Jeden z našich klientů byl skutečně pobodán. Nevíme, kde se to stalo nebo kdo to udělal, čekáme na výsledky vyšetřování,“ uvedl.

Událost se stala na ubytovně DUM, proti které dlouhodobě protestují místní. Nelíbí se jim, že dřív opuštěný hotel nyní z části obývají zahraniční dělníci. Dělají podle nich v okolí nepořádek a způsobují hluk. Lidé kvůli tomu sepsali petici, kterou roznesli v okolních domech.

Radnici Prahy 12 se zase nelíbí, že magistrát ubytovnu pronajal někomu jinému, o objekt se chtěla starat sama (víc zde).

Spěvák říká, že ubytovnu nejvíc využívají pracovní agentury pro české a slovenské pracovníky z oborů obchodu, služeb a stavebnictví. V ubytovně už otevřel restauraci a také kavárnu s cukrárnou.