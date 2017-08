Klobásové stánky na Václaváku zůstávají i bez smlouvy, město nemá páky

Pro nájemce stánků jde o velmi výnosný byznys, protože v hlavní turistické sezoně, tedy právě v těchto dnech, navštíví Václavské náměstí desetitisíce lidí denně. Až na jednu výjimku tady ale všechny stánky stojí už víc než půl roku nelegálně. Město tvrdí, že nemá páky na to, prodejce okamžitě vystěhovat.

Nevzhledné a dlouhodobě kritizované stánky měly skončit s prodejem poslední prosincový den roku 2016 – během ledna ještě běžela měsíční výpovědní lhůta. A to na základě rozhodnutí pražských radních, kteří loni v červnu schválili novelu tržního řádu. Ta vyškrtla čtyři z pěti stánků s občerstvením, které na náměstí stojí, a jednu trafiku. Magistrátní odbor hospodaření s majetkem poté provozovatelům ukončil nájemní smlouvy a ještě před koncem roku poslal výpovědi.

Jenže nájemci prostory neopustili a na lukrativním místě prodávají své zboží i nadále.

„V případech stánků na Václavském náměstí byly předmětné nájemní smlouvy ukončeny, a to výpovědí nebo uplynutím nájemní doby. V současnosti jsou tak části pozemku užívány bez právního důvodu,“ potvrzuje vedoucí oddělení komunikace na pražském magistrátu Vladimír Řepka.

Čeká se na rozhodnutí soudu

Přesto podle něj město nemůže provozovatele jednoduše vystěhovat a stánky odstranit. Naopak musí projít složitým procesem a přistoupit k soudnímu a exekučnímu vymáhání vyklizení. Nájemci přitom využívají řady možností, jak celý proces zdržovat, a svůj odchod tak oddalovat. Mezitím nadále prodávají turistům až do pozdních nočních hodin klobásy, bagety nebo nápoje. Provoz stánků se jim natolik vyplatí, že si dovolí hradit i náklady zmíněných řízení.

Magistrát odmítá odhadovat, dokdy se všech nájemců zbaví. Tvrdí ovšem, že běží proces, jehož výsledkem má být jejich co nejrychlejší vyklizení.

„Z šesti dotčených stánků byly již dva odstraněny. U dalších dvou byly podány žaloby na vyklizení a nyní se čeká na další procesní postup soudu. U posledních dvou se čeká, až bude exekuční řízení ze strany soudu schváleno a bude nařízena exekuce. Po právní moci proběhne exekuční vyklizení,“ slibuje Řepka. Podle něj město provozovatelům užívání prostor účtuje na základě paragrafu občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

Současná situace se nelíbí ani primátorce Prahy Adrianě Krnáčové (ANO). „Je to absurdní, ale přestože nájemcům skončila už dávno smlouva, bez soudního exekutora je nemůžeme nijak vystěhovat,“ krčí rameny Krnáčová a dodává, že je přesvědčena o tom, že se celá věc vyřeší rychle.

Přístřešky nabízející občerstvení přímo na Václavském náměstí dlouhodobě kritizuje také Sdružení Nového Města pražského. Podle jeho manažerky Moniky Vlkové by měly stánky nahrazovat prodej sortimentu, který v daném místě není možné sehnat.

„Ale kolem Václavského náměstí je možností najíst se neuvěřitelné množství,“ zlobí se. „Netvrdíme, že by tady stánky neměly stát vůbec, ale ve výrazně menším počtu. V památkové zóně by dále měly mít jednotný a kultivovaný vzhled,“ myslí si Vlková. V neposlední řadě podle ní stánky vytvářejí v této lokalitě nerovné podmínky pro podnikání. Protože nájemci prý platí výrazně méně než okolní kamenné restaurace za venkovní předzahrádky.

Sdružení se ve věci ukončení nájmu kiosků obrátilo už loni ke konci roku na magistrát, který je ujistil, že stánky skutečně zmizí. Už v minulosti se totiž opakovaně stávalo, že některé stánky na náměstí neskončily v termínu, kdy měly. „Nic se ale nestalo a stánky tam dodnes fungují,“ dodává Monika Vlková.

Je tedy otázkou, jestli se hlavnímu městu vůbec podaří zrušit všechna občerstvení do začátku plánované opravy dolní poloviny Václavského náměstí, která by se měla pravděpodobně uskutečnit v průběhu příštího roku. Aktuálně se čeká na územní rozhodnutí, největším svárem je přitom sporný vjezd do podzemních garáží. Kromě toho má v rámci rekonstrukce za zhruba 200 milionů korun vzniknout i alej platanů, mobiliář nebo fontány.