Ve školách vaří lépe než na magistrátu, říká radní Ropková

Jak vzpomínáte na svá školní léta?

Byla jsem pilná studentka a škola mě bavila. Ale neměla jsem ráda brzké vstávání.



Čeká na školáky letos něco nového?

Přichystali jsme školní obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Zapojili jsme se do projektu a rozdáme bezplatně sedm set obědů denně.



Dostane se na všechny potřebné děti?

Takových dětí jsou asi tři tisíce, letos je to pilotní projekt a doufám, že příští rok těch obědů bude ještě více.



Loni jste rozjela projekt metodičky školních jídelen, změní se školní stravování?

Udělali jsme si průzkum, co děti mají a nemají rády...



Co rády jedí pražské děti?

Řízky a všechny ty nezdravé věci. Moc nemají rády ryby a luštěniny, ale ty kvůli tomu nebudeme z jídelníčku vyřazovat.



Má to nějaké řešení?

Snažíme se, aby jídla z těchto zdravých surovin byla lepší. Začali jsme pořádat semináře pro kuchařky, učíme je, jak lépe vařit i ta neoblíbená „zdravá“ jídla.



Jak se na to kuchařky tváří?

Školí se s nadšením, překvapilo mě, jak se dámy s průměrným věkem nad padesát let do toho s nadšením vrhly. Mají chuť se učit nové recepty a doufám, že to bude dětem chutnat.



Když vyrazíte na návštěvu do školy, dáte si v jídelně oběd?

Určitě, často dostávám ve škole oběd a myslím, že mi chutnají víc, než když jsem byla dítě. Ve školách se vaří lépe než na magistrátu.



Zlepšujete bezpečnost ve školách?

V jednotlivých školách postupně instalujeme zabezpečovací systémy. Investujeme podle potřeb jednotlivých zařízení, které se ale výrazně liší. Školám, které mají jeden vchod, stačí jeden školník, ale máme areály, které mají několik budov v několikahektarovém areálu, kde je 24hodinová strážní služba a děti dovnitř chodí turniketem, ke kterému přikládají čip.



Jak probíhá inkluze v pražských školách?

Už teď přidáváme ročně 120 milionů na asistenty pedagoga, v Praze jsou stovky integrovaných dětí. Na rozdíl od jiných krajů to není problém. Letos přijde více dětí s nějakým handicapem než dříve, ale není problém je integrovat.



Reagujete ještě nějak na události ve škole Na Třebešíně, kde žáci šikanovali učitelku?

Chceme zmapovat, jaké klima panuje v našich školách. Jak mezi žáky, tak mezi učiteli. Proto jsme vyhlásili veřejnou zakázku na šetření klimatu ve školách. Chceme zjistit, kde hrozí problém jako na Třebešíně.



Jak to bude probíhat?

Prostřednictvím dotazníků, který vyhodnotí zkušení psychologové a sociologové. Chystáme také školení ve školách, jak reagovat na krizové situace.



Narůstá počet prvňáku?

Máme 16 tisíc zápisových lístků. Musíme rozšiřovat kapacit základních i mateřských škol. Základní školy jsou plné na 80 procent, ale třeba v Kolovratech, na Zličíně v Praze 9 nebo 22 je plno. V Praze 9 plánujeme stavbu nové školy. Mateřské školy jsou plné prakticky všude a od roku 2022 musíme garantovat místa všem dvouletým dětem. Takže dojde k navýšení míst i v nich.