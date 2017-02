Hokejisté a krasobruslaři budou mít nový stadion, nabídne dvě ledové plochy

Poprvé po patnácti letech vzniká v Praze nový hokejový stadion. Ponese jméno Padok Icerink. Soukromý investor jej staví na volném prostoru mezi základní školou Olešská a Jižní spojkou, asi 700 metrů od stanice metra Skalka.

Součástí projektu za 170 milionů korun jsou dvě ledové plochy o rozměrech 28 krát 56 metrů. „Nabídneme je profesionálním i hobby hokejistům a chceme jejich pomocí dostat i více dětí a mládeže na led,“ říká Vítězslav Kus, zástupce investora Padok Investments.

Společnost proto oslovila bývalého juniorského hokejového reprezentanta Martina Holého a mistra Evropy v krasobruslení Tomáše Vernera. Oba sportovci a trenéři společně připravili koncept výuky, podle kterého budou tréninky probíhat. Investor počítá i s prolínáním obou bruslařských sportů. To je běžné v severských zemích a v zámoří, kde mladí hokejisté do jistého věku absolvují společné tréninky s krasobruslaři, což má, především u začátečníků, pozitivní vliv na rozvoj bruslařských dovedností.

Stavbu stadionu oceňuje radnice Prahy 10 i Český svaz ledního hokeje (ČSLH). „Naší ambicí je především nalákat děti k ledu. V pozdějším věku se rozhodnou samy, jakým směrem se chtějí dále ubírat. Vítáme všechny podobné projekty, které to umožní,“ říká šéftrenér ČSLH Slavomír Lener. Majitel chce také brzy zahájit jednání s přilehlými městskými částmi, aby ředitelé tamních škol mohli obohatit sportovní výuku i o bruslení.

Udivující je rychlost, s jakou se investor pustil do stavby na parcele, kterou koupil teprve před rokem. „Za deset měsíců jsme získali územní rozhodnutí i stavební povolení, a to v situaci, kdy v Praze průměrná doba pro jejich získání přesahuje pět let,“ říká Kus. Stavba stadionu by podle něj měla skončit letos a veřejnosti by se měl otevřít v lednu 2018. Rozšíří řadu osmi stávajících zimních stadionů v Praze. „Většina z nich má však již to nejlepší za sebou. Jejich vzhled odpovídá jejich věku,“ myslí si Holý.

Výstavbu další haly plánuje i firma AR Delta na Opatově a budování stadionů zvažuje i Praha. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) si ale město musí ujasnit, jestli se do něj vůbec chce pouštět. „Podobně jako kryté bazény jsou takové haly jen obtížně samofinancovatelné,“ uvedl. Dodal, že je větším příznivcem zřizování nových venkovních kluzišť. „Buď chceme, aby mohli všichni bruslit, a pak nám stačí i nekrytá sportoviště, nebo chceme elitní haly, ale pak musíme najít peníze na jejich provoz,“ říká.

To prý nebude problém u Padok Icerinku, kde podle investora moderní technologie srazí běžné provozní náklady až na polovinu. Systém s tepelným čerpadlem má totiž využívat zbytkové teplo a energii k vytápění i chlazení stadionu.