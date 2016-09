Nechám to na vás, řekl obžalovaný. Soud trest za ubodání bezdomovce zvýšil

„V řízení nedošlo k pochybení. Byly zde provedeny všechny dostupné důkazy. K jejich hodnocení máme však odlišné stanovisko oproti soudu prvního stupně,“ zdůvodnil rozsudek předseda senátu Martin Zelenka. Ten změnil původní verdikt Krajského soudu v Praze z letošního dubna.

Krajský soud totiž Davida Zelenku za vraždu poslal na 15 let do věznice s nejpřísnějším režimem, Jiří Bureš dostal trest o dva roky nižší. Jiří Vitouš si za pokus vraždy měl odpykat osm let. Jiří Pelc se dočkal dokonce zprošťujícího ortelu (o verdiktu soudu více zde).

Trest Zelenkovi vrchní soud zmírnil i kvůli tomu, že v inkriminovaný okamžik byl ve stavu snížené příčetnosti. Naopak přitvrdil Burešův trest i proto, že se jednalo o hlavního pachatele.

„Hodnocení důkazů v případě Petra Vitouše provedl krajský soud podle našeho stanoviska nesprávně,“ uvedl soudce Martin Zelenka. Nedůvodné podle předsedy senátu bylo také zproštění viny Jiřího Pelce. Ten tak může být nyní stíhán například za podíl na vraždě nebo jiný delikt, třeba neoznámení trestného činu a podobně.

Na vraždě se podíleli všichni

Proti dubnovému verdiktu krajského soudu se odvolal žalobce i obhájci.

„Útok nebyl náhodný, něco proti poškozenému obžalovaní plánovali předem. Všichni byli na místě činu přítomni, všichni se na útoku nějakou formou podíleli,“ uvedla mimo jiné státní zástupkyně Marcela Kratochvílová.

Žalobkyně se domáhala, aby Jiří Bureš, David Zelenka a Petr Vitouš dostali trest za vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem a aby jim soud uložil trest na horní hranici příslušné sazby. Ta v tomto případě činí 15 až 20 let vězení. Pelcovu kauzu chtěla státní vrátit zpět ke krajskému soudu.

Škrtil jen „na oko“

„Můj klient neměl v úmyslu ublížit. Škrcení poškozeného jen předstíral, jednal v hysterii. Měl strach o život, bál se totiž obžalovaných Bureše a Zelenky,“ zdůraznila Zita Vojanová, obhájkyně Petra Vitouše. Ta proto žádala zproštění viny, nebo snížení trestu na tři až pět let.

Lítostí a omluvou svého mandanta argumentoval obhájce Davida Zelenky.

„Trest v horní hranici sazby je pro mého klienta nepřiměřeně přísný. Krajský soud nevzal ohled na řadu polehčujících okolností, David Zelenka se jako jediný omluvil pozůstalým, pomohl při objasnění trestného činu,“ zdůraznil advokát Jaroslav Skoupý. Ten se domáhal toho, aby jeho klient dostal trest na spodní hranici sazby, ta činí 10 let.

Zelenka poslal předsedovi senátu vrchního soudu také dvě vlastní obsáhlá vyjádření k věci. V nich připouští, že se dopustil zavrženíhodného činu, žádal však mírnější trest. „Obžalovaný Bureš se ve vazbě chlubí tím, že Václava H. ubodal,“ uvedl navíc Zelenka ve svých dopisech soudu.

Nikomu jsem neublížil, chtějí mi uškodit - tak lze shrnout obhajobu Jiřího Pelce. „Výpovědi dalších obžalovaných jsou v rozporu. Jiří Pelc nepřispěl k jejich jednání, Václavu H. Nechtěl ublížit a neměl k tomu důvod,“ uvedl v úterý Pelcův obhájce Petr Škopek.

„Nechám to na vás,“ řekl na závěr hlavního líčení Jiří Bureš soudcům. David Zelenka hovořil o hodně obšírněji.

„Ocitl jsem se v nejdezolátnějším stavu ve svém životě. Lituji toho. Kdybych nepotkal Jiřího Bureše, k tomu, co se stalo, by nikdy nedošlo,“ pravil David Zelenka. „Prakticky nic jsem neudělal,“ uvedl na závěr Petr Vitouš.

Každý si bouchnul

Surový útok na bezdomovce Václava H. se odehrál loni 18. srpna. Staršího opilého muže neméně ovínění obžalovaní vylákali do zchátralé budovy někdejší váhy u rakovnického nádraží. (o nálezu těla jsme psali zde). „Teď jsi v pekle,“ řekl mu rozsudek David Zelenka. Vzápětí následoval razantní útok pěstmi a kopanci.

„Každý si bouchnul,“ komentoval to Petr Vitouš. Václav H. zalitý krví útočníky prosil, aby ho již dobili a nechali zemřít. Bureš a Zelenka ho nakonec podle verdiktu ubodali. Nahou oběť poté vyhodili do starého domku v areálu nádraží v Rakovníku.

Josefa Pelce však trápily výčitky svědomí a o dva týdny později se svěřil svému známému s tím, co se u nádraží stalo. „Asi už to nerozchodí,“ uvedl podle svědka Pelc. Policisté kvartet mužů vzápětí pozatýkali. Zelenka byl stíhán navíc za to, že na se Lounsku proboural do skladu, kde vzal ještěrku, poničil s ním budovy i dopravní značky na silnici, kam s ní vyjel.

Podle obžaloby právě Bureš a Zelenka nesli hlavní podíl na likvidaci Václava H. „Jde o enormně patologickou rozvinutou osobnost, možnost její resocializace je velmi nízká,“ uvedli psychologové a psychiatři k osobnosti Jiřího Bureše. David Zelenka podle nich trpí závislostí na alkoholu.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze je pravomocné, lze proti němu pouze podat mimořádný opravný prostředek, takzvané dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně.