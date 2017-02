V Praze 2 vyrazí vězni do ulic. Pomohou s úklidem a tříděním odpadu

Do práce na šestou hodinu a zpět do vězení v půl čtvrté. Tak už dva týdny vypadá pracovní den jednoho z vězňů, který byl vybrán pro nový projekt vězeňské služby a městské části Prahy 2. Pomoci má s resocializací vězňů a s jejich návratem do běžného života.

„Zatím se rozjíždí pilotní projekt, v jehož rámci budou čtyři vězni zametat ulice v Podskalí a další čtyři budou v Malešicích pomáhat s tříděním svezeného odpadu,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) a upozornila, že vždycky s nimi budou pracovat i zaměstnanci Komwagu.

Do projektu se zapojí vězni z pankrácké a ruzyňské věznice po přísném výběru. Podmínkou je, že byli odsouzeni za méně závažnou trestnou činnost, například neplacení alimentů, trestnou majetkovou činnost či zavinění dopravní nehody.

Vězni by mohli starat i o zeleň a uklízet hřiště

Jedním z nich je i vězeň z pankrácké věznice, kterému z šestiletého trestu pro majetkovou činnost zbývá ještě tři a půl roku. „Z peněz si hradím část dluhu, který jsem způsobil, dále náklady výkonu trestu a další část peněz posílám na dceru. Co zbyde mám jako kapesné. Do výkonu trestu se už vrátit nechci, takže si určitě budu hledat práci,“ řekl MF DNES vězeň s iniciály D. B., který nechtěl být jmenován.

Pro něj i další vězně je důležité, že pokud se osvědčí jako dobří pracovníci, budou mít v úklidové firmě zajištěné stálé pracovní místo hned po ukončení trestu.

„V minulosti jsme zaměstnali člověka, který se vrátil z výkonu trestu. Nejprve jako metaře a později dokonce jako řidiče, když se ukázalo, že je poctivý, pilný a pracovitý. Dnes patří k našim nejlepším zaměstnancům,“ uvedl konkrétní příklad ředitel úklidové firmy Komwag Jaroslav Stružka.

Výhodné je to také pro samotný Komwag. Kromě nižší vyplácené mzdy,která je padesát korun na hodinu, získá dalšího zaměstnance, kterých úklidové firmy mají v poslední době nedostatek.

Po čtvrt roce se pilotní projekt vyhodnotí. Podle Stružky by postupně mohli v Praze zaměstnat až desítky vězňů na různých pozicích. Například na údržbu zeleně nebo úklid dětských hřišť.

Snaha ministerstva snížit recidivu

Projekt je součástí snah ministerstva spravedlnosti snížit recidivu u propuštěných vězňů. „První měsíce po opuštění jsou kritické z hlediska recidivy, která u nás navíc dosahuje k hranici 70 procent. Proto se musíme postarat o to, aby i tito lidé měli šanci se uplatnit,“ sdělil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Poptávka po odsouzených coby zaměstnancích stále roste. Pracují v celé škále odvětví jako je potravinářství, textilní průmysl, stavebnictví, kovovýroba, velký zájem je o vězně také v pekárnách.

„V dnešní době máme více jak dvacet tisíc odsouzených osob. Asi sedmdesát procent z těchto vězňů je práceschopných a nyní je v zaměstnání zhruba padesát procent z tohoto počtu,“ dodal generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal.

Je i další skupina vězňů, kterou se ministerstvo snaží zaměstnat mimo věznici, ale jejich trestné činy jsou závažnější a je nutné, aby měli vězeňský dozor. Tito lidé pracují například ve třídírně odpadu v Malešicích (psali jsme zde).