Na Pražském hradě poteče víno proudem, hrozny se budou lisovat ručně

Tři sta kilogramů. Zhruba takové množství vinné révy vyprodukují Jižní zahrady v areálu Pražského hradu za rok. Konkrétně se jedná o odrůdu hibernal, která je v posledních letech u vinařů velmi oblíbená pro svou odolnost vůči škůdcům i špatným klimatickým podmínkám. Chutí může připomínat ryzlink rýnský nebo sauvignon, případně neuburské nebo rulandské šedé.

„Letos vypadají hrozny dobře. Pokud nám vydrží dobré počasí, pokusíme se se sběrem počkat až do října, aby víno ještě zvýšilo svou cukernatost,“ vysvětluje hradní zahradník Martin Kýhos s tím, že čím větší cukernatost víno má, tím je kvalitnější. Jeden týden dobrého počasí ji může zvýšit i o stupeň.

Ze tří set kilogramů, které Kýhos společně se svými třemi kolegy sklidí, vyrobí vinařství Spielberg asi šest set „sedmičkových“ lahví bílého vína. Všechny budou ale výhradně pro potřeby Pražského hradu.

„Našeho vína je tak málo, že ho využíváme jen pro protokolární potřeby. A přestože sklízet budeme až za pár týdnů, už tento víkend pořádáme pro širokou veřejnost tradiční Vinobraní na Pražském hradě,“ říká mluvčí hradní správy David Šebek.

Lis prolisuje dvě tuny hroznů

Na jedenáctý ročník vinobraní, který začíná v sobotu v jedenáct odpoledne v Královské zahradě a potrvá do neděle do šesti večer, budou moci Pražané ochutnat vína celkem sedmnácti vinařství z celé republiky. Do Míčovny Hrad přichystal degustaci vín například z Mikulova, Pouzdřan nebo Hnanic. Chybět nebude ani pravý moravský burčák z Archlebova.

Hradní vinobraní 2016 Kde: Královská zahrada

Kdy: 17.–18. září, 11–18 hodin

Vstupné: zdarma Program: Degustace vín v Míčovně

Prodejní ochutnávka českých potravin s označením Klasa a Regionální potravina



Lisování čerstvé hroznové šťávy

Vystoupení tanečníků, hudebníků a šermířů

Rodinný soutěžní program s expozicí Příběh Pražského hradu s názvem „Na dvoře královském“ (start a cíl na severním dvorku u Starého královského paláce) Praktické informace: Vstup od Jízdárny Pražského hradu nebo od Letohrádku královny Anny (neprocházet vnitřním areálem Hradu)

Zákaz přinášet velká zavazadla



Možnost využít padesátiprocentní slevu na výstavy v projektu 700 let Karla IV. na Pražském hradě



Produkční zahrady letos nebudou otevřené.

„Také jsme si nechali z moravských Němčiček dovézt dvě tuny hroznů Müller Thurgau a muškátu, které budeme před očima návštěvníků lisovat v replice historického ručního lisu z dubového dřeva,“ doplňuje David Šebek s tím, že z lisu poteče lahodná sladká hroznová šťáva, na níž si budou moci pochutnat i děti.

„Dnes už se víno lisuje strojově, ale je zajímavé vidět, jak se to dělalo za knížete Václava, díky kterému dnes vlastně máme Svatováclavskou vinici,“ láká na ukázku ručního lisování Martin Kýhos, který se sám ujme dřevěného stroje.

Právě Svatováclavská vinice (mezi zámeckými schody a ulicí Na Opyši), o kterou se Kýhos také stará, je jednou z nejstarších vinic v Čechách. Podle legendy tu osobně kníže Václav sázel révu a sklízel hrozny pro výrobu mešního vína.

Hrad vinobraní každoročně doplňuje také o kulturní program. V Královské zahradě tak budou i letos hrát, zpívat a tančit folklorní soubory, vystoupí šermířská skupina a k ochutnání budou kromě vína také tuzemské pochutiny.

Pro děti Hrad přichystal naučnou interaktivní soutěž s expozicí Příběh Pražského hradu.