Nová naděje pro vilu Milada, po letech může hledat nové nájemce

Léta opuštěná vila Milada v Libni mezi ulicemi Na Kindlovce a Pátkova je stále v dezolátním stavu. Majitel, kterým bylo dlouhá léta ministerstvo školství, se jí definitivně rozhodl zbavit loni na podzim a převést ji na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jenže přesun se oproti předpokladům výrazně protáhl.

Až nyní se situace mění. „Zápis o předání vily Milady a s ní souvisících nemovitostí z ministerstva školství na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl podepsán v první polovině května 2017,“ sdělil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. Nyní by podle zákona měl být objekt nabídnut ostatním složkám státu. Je otázkou, kdo bude chtít ruinu prvorepublikové vily.

„V případě, že z jejich strany nebude zájem, s největší pravděpodobností vypíšeme transparentní výběrové řízení. Naším zájmem bude najít nového majitele co nejrychleji, aby budovy dále nechátraly,“ vysvětluje Ležatka. Znamená to tedy, že pokud se žádná státní instituce nepřihlásí, prodá úřad Miladu jakémukoliv zájemci, který nabídne nejvyšší částku. A vzhledem k jejímu stavu i skutečnosti, že objekt památkově chráněn není, nedá se vyloučit ani její následná demolice. Na jejím místě by pak mohla vzniknout stavba zcela nová.

Osud vily Milada 1978 : Objekt koupilo ministerstvo školství kvůli stavbě vysokoškolských kolejí .

: Objekt koupilo ministerstvo školství kvůli . 1988 : Bylo rozhodnuto o jejím zbourání a zmizela z katastru nemovitostí. K demolici nedošlo.

: Bylo rozhodnuto o jejím zbourání a zmizela z katastru nemovitostí. K demolici nedošlo. 2000 : Nejvyšší soud rozhodl v restitučním sporu ve prospěch státu.

: Nejvyšší soud rozhodl v restitučním sporu ve prospěch státu. 2008 : Ještě tehdy vila podle katastru neexistovala .

: Ještě tehdy vila podle katastru . 2009 : Těžkooděnci vyvedli partu squaterů žijící ve vile od roku 1998.

: Těžkooděnci vyvedli partu squaterů žijící ve vile od roku 1998. 2010 : Ministerstvo financí převod na univerzitu neschválilo.

: Ministerstvo financí převod na univerzitu neschválilo. 2016 : Ministerstvo školství se rozhodlo převést budovu na stát .

: Ministerstvo školství se rozhodlo převést budovu na . 2017: ÚZSVM převzal Miladu.

O budovu i s přilehlými pozemky už dříve několikrát projevila zájem Univerzita Karlova (UK), která vlastní v sousedství areál vysokoškolských kolejí 17. listopadu. V roce 2010 už dokonce byla podepsána darovací smlouva, ale ministerstvo financí nakonec bezplatný převod neschválilo, protože v tomto kroku neshledalo veřejný zájem. Nezdarem skončily i další pokusy.

Nyní má univerzita alespoň možnost získat část ploch dosud patřících k Miladě. ÚZSVM jí totiž bez ohledu na další osud vily nabídne pozemky, které leží pod přístupovou komunikací ke stávajícímu kampusu.

Škola pak jedná také o dalších pozemcích, které potřebuje pro přestavbu areálu kolejí a menzy, kde by měla vzniknout i nová budova fakulty humanitních studií. Moc času přitom nezbývá, budování by mělo už brzy začít. „V tuto chvíli ještě není ukončena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby, probíhají zákonné lhůty pro podání námitek. Poté bude podepsána smlouva a vlastní stavební práce by pak neměly trvat déle než dva roky,“ upřesňuje aktuální plán přestavby kolejí mluvčí UK Václav Hájek.

Milada měla sloužit vzdělávání

Univerzita se zároveň i nadále nevzdává myšlenky získat do svého majetku vilu Milada, ale i sousední vilu Miluška. V budoucnu chce totiž pokračovat v další dostavbě kampusu podle původního plánu. Ten počítal s vytvořením venkovních sportovišť, pro které mělo být zázemí v Milušce.

Právě v Miladě pak měl vzniknout malý výukový prostor přístupný veřejnosti, který by se věnoval geologické historii okolí. Uvažovalo se také o interaktivní instalaci ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou a dalšími, která by byla věnována prezentaci výsledků bádání na univerzitě. „Máme o pozemky včetně obou vil stále zájem, protože měly být součástí širšího využití areálu na Pelc-Tyrolce (část Libně, kde stojí vysokoškolské koleje 17. listopadu) a jsou důležité pro zachování koncepce a ducha plánovaného areálu,“ dodává Hájek. To ale bude velmi složité. I kdyby totiž žádná státní instituce nakonec zájem neprojevila, movití soukromí investoři mohou při následném prodeji nabídnout více.

39 let v rukou státu

Ministerstvo školství vilu Milada koupilo ještě za minulého režimu v roce 1978 kvůli stavbě areálu kolejí a menzy Karlovy univerzity. V roce 1988 byla určena ke zbourání, ale k zemi nešla. O pozemek byl později veden restituční spor, v němž Nejvyšší soud nakonec rozhodl, že vlastníkem je stát. Spor skončil v roce 2000 a pozemek byl sloučen se sousedním, na němž stojí vila Miluška. V roce 2009 se dostal dům do širšího povědomí veřejnosti poté, co odtud policie násilím vyvedla squatery, kteří zde dlouhodobě žili.

Podle Petra Zemana z iniciativy Prázdné domy příběh Milady dokazuje neschopnost státu postarat se o svůj majetek. „Všechny úřady si plnily, co měly, nicméně legislativa jim nikdy neumožnila převod na univerzitu. Svoji roli sehrály i dlouhé čekací doby na nejrůznější rozhodnutí. Je to ukázka toho, jakým způsobem tento stát funguje,“ dodává Zeman.