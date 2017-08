Úřad povolil stržení vily na Petřinách, majitel nabídl odpůrcům peníze

Stavební úřad vydal demoliční výměr v úterý. „Pro odstranění stavby stanovil přísné podmínky tak aby stavební ruch nezatěžoval bezprostřední okolí nad únosnou míru,“ uvedl majitel vily Jiří Šalda, který chce na jejím místě postavit čtyřpatrovou bytovku.

Rozhodnutí však zatím není pravomocné. Hlavní odpůrci bourání a současně obyvatelé sousedního domu, jejichž námitky úřad ve vydaném rozhodnutí vypořádal, ještě mají příležitost se odvolat.

„Ještě je teoretická možnost se odvolat, musíme rozhodnutí a argumenty úřadu prostudovat, spolu s ostatními vše probrat a na základě toho se rozhodnout,“ uvedl jeden ze sousedů Vladimír Urbánek (rozhovor s ním o celé kauze můžete číst zde).

Jemu i ostatním sousedům Šalda nedávno nabídl „na usmířenou“ peníze. Nabídka však zatím zůstala bez odezvy.

„I přesto, že se mnou obyvatelé přilehlého domu odmítají komunikovat, nabídl jsem již koncem července písemně všem 13 bytům po 100 tisících korunách jako kompenzaci za to, že i při veškeré snaze z naší strany budou muset strpět určitá omezení, která s sebou stavební ruch nese,“ vysvětlil Šalda.

Soused: Nabídku musíme prodiskutovat

Na dotaz, zda gesto bere jako vstřícný krok nebo snahu o to, aby do záležitosti přestali šťourat, reagoval Vladimír Urbánek opatrně. „Dopis je formulován jako jakási snaha o smír a dá se to nyní brát z různých hledisek, ještě jsme kvůli dovoleným neměli čas se sejít s ostatními z domu a zaujmout stanovisko, předpokládám však, že budeme postupovat ve shodě,“ dodal.

Šalda nabídku odůvodnil tím, že i při co nejopatrnějším přístupu k bouracím pracím, může dojít k částečnému zhoršení životních podmínek sousedů.

„Pokud však sousedé místo nastavení normálních vztahů chtějí zvolit šikanu a boj, nemohu více sloužit. Budu vždy ctít rozhodnutí kompetentních orgánů a postupovat dle ustanovení platných zákonů a předpisů tak, jako jsem činil doposud,“ podotkl Šalda.

Kolem chystaného bourání „režné“ vily se zvedla vlna nevole ze strany obyvatel Petřin už loni, odpůrci sesbírali více než tisíc podpisů pod petici a usilovali o její zpamátnění. Letos v červnu však ministerstvo kultury definitivně rozhodlo, že vila památkou nebude a může jít k zemi (více jsme psali zde).

Video pořízené loni v červnu, kdy se proti plánům majitele zvedla vlna nevole: