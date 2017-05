U Chalupářů budou vařit jen pro zvířata, hospoda se stane výrobnou krmiv

Nedaleko prodejny ve Višňové zastavuje dodávka. V pěti minutách je u ní fronta, lidé mají v rukách režné pytle. Jdou si koupit mladé slepice, aby doplnili svůj chov. „Bydlím tu přes třicet let. Kvůli seriálu sem pořád někdo jezdí,“ říká mladá žena na návsi. Jméno prozradit nechce. Stejně jako většina dalších místních už slyšela o tom, že se v místní hospodě mají vyrábět psí krmiva, ale nemá z toho žádné obavy. „Ve Višňové mi chybí trochu víc vyžití pro děti, hlavně se nemají kam jít vykoupat. Musíme na Slapy,“ konstatuje opodál pětatřicetiletá Iveta.

Zánik hospod v obcích není nic výjimečného, ale tu višňovskou leckdo zná. Hrála – ovšem podle scénáře nikoli ve Višňové, nýbrž v Třešňové – lokál, kde se scházeli Jiřina Bohdalová, Jiří Sovák a další herecké legendy v seriálu Chalupáři. Pojmenovali ji pak příznačně, U Chalupářů. Ta višňovská je zavřená čtyři roky a i v samotné Višňové se šesti sty obyvatel by malebnou seriálovou ves poznal málokdo, nebýt infopanelů o Chalupářích.

„Natáčení si dobře pamatuji, byla jsem v komparzu, stejně jako moje děti,“ říká třiasedmdesátiletá Marie Hotová, která také čeká na nákup slípek. Obec se od té doby podle jejích slov dost změnila, v lecčem k lepšímu. „U školy je nové moc pěkné hřiště a dobře vypadá i mateřská škola. Jen někdejší hospoda je prodaná a teď máme jinou. V sálku se hraje stolní tenis a před týdnem tam měla koncert dechovka Pepíka Nauše. Na velké akce to ale není, vejde se tam tak sto lidí,“ dodává. Seriálové mejdany chatařů s místními jsou však utopií. S pořádnou hospodou mizí z obce společenský život.

Místo herců krmení

„Pan Huml nebude doma, dnes je u nás hasičský bál. Tady v hospodě,“ hlásá jen věta z Chalupářů na ceduli u hostince. Odkazuje na něco, co nebyl výmysl režiséra Františka Filipa. Ačkoli v seriálu se neobjevila žádná z jejích místností, protože na místě se točily pouze venkovní záběry, pro místní byla vždy důležitým centrem společenského dění. Především kvůli prostornému parketu. Teď se plesy a větší akce musí pořádat v sousedství a hospodu U Chalupářů nahradí výrobna psích krmiv.

„Dokončujeme stavební úpravy, čekáme ještě na některá povolení. Chtěli bychom nicméně rozjet provoz tak do dvou měsíců,“ říká jeden ze zástupců firmy Tomáš Milec, který stěhuje kapacitně již nevyhovující provoz ze zhruba dvacet kilometrů vzdáleného Bohutína.

I když někteří obyvatelé očekávají novinku s napětím, žádná panika se nekoná. „Ale snad to zase tak nesmrdí, spíš aby to nenarušilo klid, na který jsme na vesnici zvyklí,“ míní starší žena, která míří k samoobsluze.

Výrobna obyvatele rušit nebude

Vedení Višňové garantuje, že provoz bude bezproblémový. „Řešili jsme to s příslušnými úřady včetně stavebního a krajského i se zástupci firmy na krmiva. Pečlivě jsme vše konzultovali a chceme, aby ve stavebním řízení byly nastaveny takové podmínky, které zajistí, že provoz nebude obtěžovat okolí,“ říká starosta Višňové Jiří Nekolný.

Provoz hospody by se podle něj obci nevyplatil. „Byli jsme si to nafotit, zdokumentovat stav. S ostatními zastupiteli jsme se nakonec domluvili, že do toho nepůjdeme, protože by to bylo stavebně i provozně náročné,“ vysvětluje Nekolný, proč obec podnik nekoupila. Realitní kancelář ji nabízela za 4,2 milionu korun. Nakonec museli makléři slevit. „Koupili jsme budovu zhruba za 2,8 milionu, další milion investujeme do přestavby,“ uvedl Milec, jehož rodinná firma distribuuje krmiva do Česka i na Slovensko.

I tak se místním to, že obec zařízení „pustila“, moc nezamlouvá. „Výrobna krmiv mi ani tak nevadí, mnohem větší problém mám s tím, že hospoda není obce. Je chyba, že ji nekoupila. Jezdí se sem kvůli Chalupářům dívat hodně lidí. A když to právě běží v televizi, dorazí jich klidně celý autobus. I proto si myslím, že by se uživila a určitě by si ji někdo vzal na sebe,“ míní mladá žena, která bydlí nedaleko hospody.



A není sama. „Je chyba, že hospoda skončila. Přestože nejsem nadšená ze seriálového turismu, měl by se využít,“ říká žena, která do Višňové jezdí odmalička a plánuje se zde usadit. „Navíc se do Višňové v posledních letech přistěhovala řada mladých rodin, mají děti, a přestože máme u školy krásné hřiště, chybí sál pro kroužky. Maminky musí jezdit do Dolních Hbit.“ To se v nejbližší době nezmění. Obec nemá sál v plánu.