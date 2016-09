V Čerčanech projel vlak návěstidlem, doprava mezi Prahou a Benešovem stojí

Omezení se týká tratí 221 v úseku Senohraby - Čerčany a 210 v úseku Týnec nad Sázavou - Čerčany. Ze záznamů mimořádných událostí na webu Českých drah (ČD) vyplývá, že se dopravce aktuálně snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. „V úseku Praha hl.n. - Čerčany mohou cestující využít vlaky regionální dopravy,“ upozorňují dále ČD.

Důvodem mimořádné události je poškození výhybky v Čerčanech.

„Strojvedoucí projel v Čerčanech návěstidlo zakazující další jízdu. Velmi se omlouváme našim cestujícím i cestujícím Českých drah za komplikace, které jsme v ranní špičce na trati způsobili,“ uvedla mluvčí Arrivy Nikola Šeligová.

Podle ní nebyl nikdo zraněn a událost nyní společnost vyšetřuje.

„Vlaky v 7:06 z Benešova do Prahy a v 8:02 z Prahy do Benešova jsme museli bohužel odřeknout,“ dodala Šeligová.

Přes Čerčany vede trať pro příměstské vlaky, ale také rychlíky ČD na jih Čech. Aktuálně rychlík z Prahy do Českých Budějovic bude asi 90 minut zpožděn. Rychlík, který vyjel v pět ráno z Českých Budějovic do Prahy, se vrátí zpět do Benešova, kde jízdu ukončí.

ARRIVA vlaky (Twitter) @Arrivavlaky [info mimořádnost] Sp 1381 projel stůj v Čerčanech. Vlak 7:06 z Benešova odreknut, vlak v 8:02 z Prahy upřesníme. Probíhá vyšetřování. odpovědětretweetoblíbit

Provoz bude zastaven podle odhadu ČD na webu do devíti. Problémy na trati nastaly v době ranní špičky, kdy do metropole cestují tisíce lidí za prací.

České dráhy byly do letošního února jediným přepravcem, který na trati mezi Prahou a Benešovem jezdil. Poslední únorový den začala v tomto úseku jezdit Arriva, která patří do skupiny DeutscheBahn. Arriva se v Česku specializuje především na autobusovou dopravu, na železnici provozuje ještě spojení mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou.

Arriva uvedla, že žádosti o kompenzace a reklamace je možné zasílat buď přes Facebook, nebo na e-mail info@arriva-vlaky.cz.