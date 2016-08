Pražské služby získaly „mandarinku“, nadzvukový mazač čar

„Stroj jsme poprvé ve velkém vyzkoušeli v tunelu Mrázovka, kde zlepšoval povrch vozovky. Je to hukot, jako když řve Godzilla,“ říká mluvčí Pražských služeb Radim Mana, zatímco jeho kolegové jej připravují k ukázce.

Na asfaltovou plochu v areálu nechali před pár dny namalovat několik vodorovných dopravních čar, jaké jsou běžně k vidění na silnicích. Během několika minut po nich zbývá jen mokrá skvrna.

„Stroj jede na bázi uzavřeného vodního systému. Vysokotlaké čerpadlo pomocí rotujícího disku osazeného tryskami odvede svou práci a voda je pak vysávána zpět,“ popisuje Mana.

Vozítka podobné velikosti a síly jsou na světě pouze čtyři. Jedno například čistí přistávací dráhy na letišti Heathrow v Londýně. „Takové letadlo totiž umí udělat pořádnou smykovou čáru,“ vysvětluje Mana.



Čím složitější stroj, tím víc se s ním musí umět. Pro případ různých nehod je po celé délce Peeljetu umístěno šest záchranných tlačítek, která stroj okamžitě vypnou. Bezpečnost je rozhodně na místě. Stroj pracující s tlakem vody o síle sto šedesáti sedmi kávovarů by dokázal nadělat pěknou paseku.



„Na školení nám ukazovali, co to při nesprávné manipulaci udělá s člověkem. Lítají nehty, prsty i kusy tkání,“ říká pracovník Pražských služeb Tomáš Hruška. „Proto nás taky do akce s Peeljetem pustili až o mnoho hodin později, abychom se nezranili. Mohli jsme akorát přešlapovat na místě jako tučňáci,“ žertuje obratem Hruška.

Další stroj likviduje plevel horkou vodou

Při focení tlakového čištění si již dáváme o něco větší pozor, kam strkáme svůj foťák. Motor ale svým zvukem zmíněnou Godzillu opravdu občas připomíná.

„Výrobci už do budoucna pracují na tom, aby tento problém odstranili. Ale ten hukot způsobuje hlavně vysavač vody, který je nadzvukový, a proto tak hlučný,“ vysvětluje Hruška.



Vozový park Pražských služeb se nedávno rozšířil ještě o novinku jménem Wave Weed. Slouží k odstranění plevele horkou vodou o teplotě devadesát osm stupňů. Plevel do dvou dnů zlikviduje i s kořeny.

„Bez chemie tak máte po pár aplikacích dlouhodobě čistý chodník,“ popisuje Mana.

Mašiny v ulicích nejsou mobil nebo počítač, aby byl člověk schopen odhadnout, kam se bude vývoj ubírat. Podle Many je ale doba, kdy se budou podobnými stroji čistit nánosy žvýkaček na pražských chodnících, stále daleko.