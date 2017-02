Soud potvrdil 19 let za smrt prostitutky, vrah sváděl vinu na oběť

Ani svalování viny na ubodanou ženu s přezdívkou Anabel a obhajoba postavená na strachu ze smrtelné nemoci Polákovi u vrchního soudu nepomohly.

„K provedení trestného činu si připravil několik propriet, svůj záměr začal naplňovat hned poté, co přišel na místo činu,“ uvedl soudce Michal Hodoušek.

Znalost toho, jak to v domě, kde se v Kolíně nacházel erotický privát, chodí, také podle soudce svědčí o plánovaném jednání. „Jeho argumenty, že za vše může vlastně poškozená, považujeme za krajně nemravné,“ zdůraznil soudce.

Rozhodnutí jeho senátu tak potvrdilo podzimní verdikt Krajského soudu v Praze (o tom více zde). Ten napadla obžaloba, která požadovala výjimečný trest, i obhajoba, jež žádala mírnější potrestání.

„Jsou splněny všechny podmínky pro uložení výjimečného trestu. Čin byl spojen s brutálním násilím, obžalovaný se na něj připravoval,“ argumentovala u odvolacího soudu státní zástupkyně Radka Michková.

„Nešel spáchat vraždu, ale loupež. Došlo ke zkratu a situace se mu vymkla z rukou,“ apeloval naopak obhájce na snížení trestu.

Může za to oběť a moje nemoc - tak lze shrnout Matysikovu argumentaci. „To, co se stalo, zavinila ta prostitutka,“ sdělil soudu cizinec.

Krveprolití na privátu

Ten se přitom k surovému přepadení doznal. „To, co jsem udělal bylo v obavách, v panice. Toho, co se stalo, je mi líto. Cítím se špatně, nespím dobře, beru od psychiatrů pilulky a chodím do kostela,“ hájil se před senátem vrchního soudu Matysik.

Ten se na privát v jedné z kolínských ulic loni 20. února nevydal poprvé. Tentokrát si však na cestu přibalil plynovou pistoli, pepřový sprej, pouta a nůž. Na ženu vyrukoval údery zbraní, paralyzoval ji pepřovým sprejem a spoutal.

Bezbranné oběti ve finále zasadil 12 ran do krku. „Musela velmi intenzivně vnímat bezmocnost a bolest,“ zdůraznili znalci. Bezvládné tělo útočník uložil do vany a dům prohledal. Místo očekávaného balíku peněz vzal jen šest stovek a tři mobily.

Strach ze smrti

„Jsem smrtelně nemocný, potřeboval jsem peníze na léčbu,“ vysvětloval motiv Polák, který trpí žloutenkou typu C. Loupežnické propriety a telefony naházel do Labe na Kmochově ostrově. O tři dny později jej kriminalisté zatkli a obvinili z vraždy.

„Práce policistů byla neprofesionální. Jsem z toho na rozpacích,“ komentoval to ve svém odvolání cizinec. Doznání a spolupráce s vyšetřovateli představovala také jednu z polehčujících okolností, proč v kauze nepadl výjimečný trest.

„Doznal, avšak i bez toho by byl zjištěn. Trest odnětí svobody a vyhoštění považujeme za přiléhavé,“ řekl k trestu soudce Hodoušek.

Nešlo navíc o první Matysikův trest, pykal již v rodné zemi, a to i za násilný delikt. Podílel se na přepadení muže, kterého pachatelé připoutali k židli, bili a okradli.

„To už je dávno. Napravil jsem se,“ uvedl ke starým hříchům obviněný.

Polákovi hrozilo 15 až 20 let, či trest výjimečný, tedy až třicet let nebo i doživotí. Rozhodnutí vrchního soud je pravomocné, Matysik a jeho obhájce nyní mohou vyzkoušet jen mimořádný opravný prostředek, takzvané dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně.