Cestující mezi Prahou a Berounem čekají týdny přestupů a odkloněných vlaků

15:33 , aktualizováno 15:33

V noci na čtvrtek začne plánovaná výluka vlaků jedoucích z Prahy do Berouna. V úseku z hlavního nádraží do Radotína a opačně pojedou některé vlaky po objízdné trase a nebudou stavět na Smíchově. Důvodem je údržba a oprava trati. Výluka potrvá do 7. června.