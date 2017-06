Ruské eskalátory dosloužily, vysvětluje mluvčí dlouhé uzavírky v metru

Přijde mi, že eskalátory každou chvílí někde nejezdí, protože jsou porouchané. Nejsou už jednoduše zastaralé a nepotřebují všechny modernizovat?

V pražském dopravním podniku je provozováno celkem 267 pohyblivých schodů. Nejstarší z nich, pohyblivé schody ruské výroby typu ET, jsou v provozu již více než 25 let. Po této době se uvažuje o jejich modernizaci nebo výměně, která je však závislá na přidělení potřebných finančních prostředků. V této souvislosti je proto v rámci DPP zpracována Koncepce obnovy technologií a staveb pražského metra, ve které je zohledněn i plán výměn pohyblivých schodů, a to právě s ohledem na jejich stáří.

Jak přesně taková oprava pohyblivých schodů probíhá?

Jedná se o schody typu ET, které jsou již technicky zastaralé. Nejdřív je nutná jejich demontáž, pokračuje se nezbytnými stavební úpravami, sanací průsaků a modernizací souvisejících technologických zařízení, jako jsou elektrické rozvody, kabelové lávky, osvětlení a tak dál. Následně proběhne výměna tří ramen pohyblivých schodů, po které následuje série prohlídek či revizí. V případě rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici metra Anděl je plánována i celková rekonstrukce tamního vestibulu.

Když jste zmínila Anděl - cestující nebudou moct používat jeden ze vstupů do metra od srpna do dubna příštího roku. Pět měsíců je také omezen vstup a výstup do metra Palmovka (více zde). V srpnu začne také modernizace eskalátorů na Skalce, která potrvá do února příštího roku. Proč je nyní potřeba opravit tolik eskalátorů?

Rekonstrukce probíhají v rámci investiční akce, o které se uvažovalo už dlouho. Obnova je nutná i s ohledem na zvyšování bezpečnosti přepravy cestujících v metru. Například ve zmíněné stanici metra Skalka je výměna původních pohyblivých schodů za nové spojena s celkovou rekonstrukcí stanice - zejména díky dlouhotrvajícímu negativnímu vlivu agresivních průsakových vod. Je třeba obměnit systém odvodnění, rekonstruovat elektrické rozvody, opravit stavební prvky jako stropní podhledy a opláštění stěn i sloupů a revitalizovat stanoviště.

Oprava eskalátorů Již probíhá:

Jinonice - stanice je uzavřena od 7.1.2017, otevře se znovu v srpnu Palmovka - práce zde byly zahájeny 12. června, byl proto omezen vstup a výstup do metra Palmovka. Práce potrvají asi pět měsíců. Připravuje se:

Muzeum A - stavební práce se týkají hlavně odstraňování průsaků do stanice. Práce začnou 11. července a potrvají do 11. prosince. V té době bude uzavřeno nástupiště ve směru Depo Hostivař. Cestující budou muset přestupovat v následujících stanicích. Anděl - na Andělu bude v srpnu uzavřen výstup pro cestující ve směru k OC Nový Smíchov. Důvodem je výměna třech ramen pohyblivých schodů. Práce potrvají do dubna příštího roku. Skalka - Zde se s opravami eskalátorů začne 28. srpna. Rekonstrukce bude probíhat za provozu. Dokončení DPP předpokládá na konec února příštího roku. Karlovo náměstí - zde bude uzavřen výstup pro cestující, stanice bude přístupná ze strany Palackého náměstí. Práce začnou v říjnu, skončí v červenci příštího roku. Náměstí Republiky - v prosinci bude uzavřen výstup pro cestující, stanice bude přístupná ze strany Masarykova nádraží. Nádraží Veleslavín - dodatečná dostavba dvojice eskalátorů z podchodu stanice Nádraží Veleslavín Zdroj: DPP

Proč opravy pohyblivých schodů trvají vždy několik měsíců?

Délka výluky pohyblivých schodů závisí na tom, co všechno je v rámci oprav potřeba udělat. Rozlišujeme několik typů oprav - od běžné údržby až po nejobsáhlejší a časově nejnáročnější generální opravu. Při té dochází k celkové demontáži schodového pásma, tažných řetězů a dalších komponentů eskalátoru. Vše se přitom děje vzhledem k bezpečnosti cestujících pouze v době výluky, čímž se opravy prodlužují. Samostatným bodem je potom celková výměna pohyblivých schodů po dovršení jejich stanovené životnosti, při které dochází i k nutným stavebním úpravám a souvisejícím rekonstrukcím.

Jak probíhá údržba eskalátorů a jak často je potřeba ji dělat?

Údržba probíhá nepřetržitě a je prováděna na základě technologických postupů podle typu pohyblivých schodů. V nich jsou definovány konkrétní úkony v pevně stanovených časových periodách.

Nebojíte se, že při omezení ve stanici metra Muzeum A nebude stačit kapacita, když budou všichni cestující jezdit na Náměstí Míru nebo vystupovat už na Můstku?

Kapacita nástupišť v obou jmenovaných stanicích tyto zvýšené přepravní nároky zvládne, v případě momentálního přeplnění zbylé části nástupiště ve stanici Muzeum A bude třeba použít standardních regulačních opatření. Kromě přejíždění do další stanice či výstupů o stanici dříve mohou cestující samozřejmě využít i alternativní trasy povrchové dopravy.

Od ledna je uzavřena stanice metra Jinonice (čtěte zde). Jak tam pokračují opravy a kdy by mohlo být metro znovu otevřeno?

Práce ve stanici metra Jinonice průběžně pokračují ve sjednaném rozsahu. Stanice by se měla po opravě vrátit do užívání v průběhu srpna letošního roku. Přesné datum bude známo po dalším jednání.

Podívejte se, jak vypadá rekonstrukce stanice metra Jinonice:

Přijde mi to, nebo je rozsah oprav letos v létě větší než v předchozích letech?

Co se týká metra, při souvislých vícedenních výlukách jsme se naučili kumulovat co nejvíc prací do vyloučeného úseku. A protože končí životnost většiny pohyblivých schodů ruské výroby, je třeba je začít nahrazovat s takovým předstihem, aby kumulace prací na jedné trati neznamenala vyřazení několika stanic bezprostředně za sebou.