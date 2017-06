Šutrama po nich! volali lidé na první cyklisty. Jízdní kola slaví 200 let

Šutrama po nich, volali v začátcích cyklistiky lidé na jezdce na dvou kolech. A přesně tento způsob dopravy oslavil v pondělí 200 let. 12. červen 1817 je totiž označován jako den, kdy v německém Manheimu vynalezl Karl Draise bicykl.

Ujel tenkrát asi pět kilometrů a vzbudilo to velký rozruch. Po čtrnácti dnech už ujel kilometrů čtrnáct, postupně se o kolech začalo psát v tisku a jejich výroba se rozšířila po Evropě.

První bycikl byl dřevěný stroj, na němž bylo kožené sedátko, a dřevěná kola byla pobita železným plátem, jako tomu bylo u kočárů. Novinkou oproti kočárům a žebřiňákům bylo, že do té doby nikoho nenapadlo jet na jednostopém vozidle a držet rovnováhu.

Před dvěma sty lety se ale lidé odráželi nohama o zem, až o několik desítek let později se přidaly ke kolu pedály. To už šlo o velocipedy. „Šlo o kratochvíli pro zlatou mládež. Jedno kolo totiž vyšlo na asi jeden roční plat,“ uvedl člen spolku Pavel Eliáš.

Rozmach bicyklů přišel až s nástupem nízkých kol okolo roku 1890. „Namísto desetitisícových sérií se začaly dělat milionové, což mělo vliv na cenu. Ta byla ve výši jednoho až dvou měsíčních platů,“ řekl Eliáš. V tu dobu už měla kola gumové pneumatiky. V současnosti vyjde koupě bicyklu ještě levněji. Kolo lze sehnat v pražských obchodech za několik tisíc korun.

Chtěli slavit, žádnou akci ale nenašli

Eliáš má spolu se svým kamarádem Boleslavem Párou sbírá historická jízdní kola, v libereckém technickém muzeu mají na starosti expozici, ve které jsou zastoupena všechna kola od drezíny k favoritu.

„Říkali jsme si, že se blíží významné výročí, v Německu to slaví už půl roku, dokonce při té příležitosti složili muzikál. Češi jsou národem cyklistů, tak jsme si říkali, co se bude dít u nás, a na nic jsme nenarazili,“ vysvětlil.

Nakonec se proto rozhodli, že vezmou starou drezínu a oslaví to jízdou přes Karlův most. Tři měsíce pak trvalo vyjednat potřebná povolení. „nechtěli jsme z toho dělat cyklojízdu. Karl Drais jel tenkrát sám, chtěli jsme, aby to bylo autentické,“ dodal.

V ten samý den se konal na Staroměstském náměstí Pochod prázdných duší – protest proti omezení cyklistiky v centru. V Praze automatické sčítače zaznamenávají stabilně každý rok více než 3,8 milionu průjezdů na kole, tento počet by však podle sdružení Auto*Mat mohl klesnout. Praha 1 totiž zvažuje zakázat jízdu na kolech v centru, což se zmíněnému spolku nelíbí.