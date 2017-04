Požáry devastovaly Prahu a tavily zvony. Ukáže je unikátní výstava

Expozice Praha hoří V úterý bude zahájena expozice Praha hoří . Autory výstavy jsou historik Tomáš Dvořák, architekt Broněk Stratil a Pink Productions.

Novomlýnská vodárenská věž – Po několikaleté rekonstrukci výstava premiérově proběhne v jejích historických prostorách na adrese Nové mlýny 827/3A .

Otevírací doba Novomlýnské věže – denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Každou poslední středu v měsíci je otevřeno do 20 hodin. V pondělí 1. května a 8. května je otevřeno od 9 do 18 hodin.

Vstupné – základní 120 korun, snížené 50 korun, rodinné 200 korun.