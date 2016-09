Nový devoloper na pražském trhu. Magistrát bude stavět byty na Černém Mostě

Privatizace bytů Vedení Prahy už několik let pokračuje v privatizaci stovek bytů v panelových domech.

Nájemníkům prodává celé domy, takzvaně funkční celky. Praha dosud prodala 34 z celkových 61 celků, tedy 1812 bytů. Konečný výdělek z privatizace má do městské pokladny přinést zhruba čtyři miliardy korun. Peníze putují do speciálního fondu, který je určený na stavbu nových bytů a ­na sociální účely.