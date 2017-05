Výstaviště oživí letní kino se sluchátky, Divadlo Spirála čeká oprava

Na výraznou přestavbu aktuálně čeká celý vstupní prostor. Koncem loňského roku vypsalo město architektonickou soutěž na novou bránu, koncem dubna pak z dvanácti uchazečů vybrala odborná komise vítězný návrh. Pokud nenastanou komplikace při výběru stavební firmy, jako se to nedávno stalo v případě Šlechtovy restaurace v nedaleké Stromovce, nová dominanta by měla stát na jaře příštího roku.

„Naším zadáním bylo celý prostor maximálně otevřít, aby vynikla dominanta Průmyslového paláce a Výstaviště se stalo plnohodnotnou součástí veřejného prostoru, kde budou lidé trávit svůj volný čas,“ říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Zároveň upozorňuje, že při pořádání některých akcí je nutné areál uzavřít a pouštět návštěvníky pouze přes turnikety. Pro tyto případy bude u vchodu plot, který bude možné vysunout a následně opět zasunout do země.

Výstaviště Holešovice Vzniklo v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy.

Nájemní smlouvu s firmou Incheba uzavřela Praha roku 2001.

Velké škody v areálu napáchala povodeň v roce 2002. Následně bylo například uzavřeno Divadlo Spirála.

V roce 2008 zachvátil požár Průmyslový palác, jeho celé levé křídlo shořelo.

Magistrát pod vedením TOP 09 se v roce 2012 dohodl s Inchebou na předčasném ukončení nájemní smlouvy.

Od začátku roku 2015 znovu celý areál ovládá město prostřednictvím své firmy Rozvojové projekty Praha.

Samotná podoba hlavní brány, která nahradí nevzhledné železné konstrukce, bude podle vítězného návrhu jednoduchá a moderní. Tvořit ji má dvojice velkých pilířů, na nichž budou umístěny obrazovky lákající kolemjdoucí chodce k návštěvě aktuálních veletrhů, koncertů a dalších akcí.

Uvnitř se počítá se samoobslužnými pokladnami a bankomaty. Podobné pilíře, avšak menších rozměrů, budou stát ještě u dvou bočních vchodů. Kvůli tomuto řešení tak padne dříve uvažovaný nápad některých odborníků, kteří navrhovali vytvořit repliku původní brány pocházející z konce 19. století.

Součástí je i obnova předprostoru Výstaviště při příchodu od tramvajové zastávky. Zmizet by odtud měly dvě stávající fontány, přestože prošly rekonstrukcí teprve před dvěma lety (o rekonstrukci jsme psali zde). Nahradí je v současnosti populární vodní mlžítka. Na tyto úpravy vyčlenilo město z rozpočtu patnáct milionů korun.

Film ve sluchátkách

Ještě než k přestavbě vstupního prostoru dojde, využije Praha sousední plochu mezi stávajícím vchodem a Průmyslovým palácem k vybudování improvizovaného letního kina.

Už za týden bude spuštěn zkušební provoz a organizátoři z nedalekého Bio Oka budou promítat filmy každý večer během celé letní sezony. Zajímavostí je, že až 250 diváků dostane před každou projekcí sluchátka, do nichž bude pouštěn zvuk k snímku. Nebudou tak rušeni obyvatelé žijící v okolí.

Se stavebními pracemi se počítá i v dalších částech areálu a magistrát věří, že je stihne do voleb příští rok na podzim. Nejblíže kompletní opravě má nyní restaurace Bohemia, která je dnes v dezolátním stavu.

Jak se změní pražské Výstaviště

„Když to půjde dobře, rekonstrukce za zhruba 50 milionů korun by měla začít v srpnu. Po dokončení zde chceme v roce 2018 obnovit provoz restaurace,“ říká Pavel Klaška, ředitel městské společnosti Rozvojové projekty Praha, která Výstaviště spravuje.

Už letos se uskutečnila první fáze oprav Maroldova panoramatu, které dostalo novou fasádu i střechu. V příštím roce pak čeká na zrestaurování samotné dílo zobrazující bitvu u Lipan. Během prvních čtyř měsíců tohoto roku prošlo základní opravou také Lapidárium, kde se opravily vnitřní omítky, střecha i většina fasád.

Padlo také definitivní rozhodnutí ohledně budoucnosti Divadla Spirála, které je uzavřeno od ničivých povodní v roce 2002. Místo demolice by se originální stavbě za 60 milionů korun měla vrátit původní podoba. Jednou z možností je prostor využít pro představení nového cirkusu. Prostor by mohl být k dispozici v sezoně 2018/2019.

Dlouhodobě visí otazník také nad osudem vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce. Nyní se zdá jako nejpravděpodobnější varianta, že v horizontu pěti let zde vznikne jeho věrná kopie. Do té doby bude pro potřeby veletrhů a dalších akcí sloužit jednoduchá montovaná hala, která nahradí stávající stan. Její instalace zabere zhruba čtyři měsíce a v provozu by měla být opět v průběhu příštího roku.

Proměny se dočká v neposlední řadě zelený cíp v severní části Výstaviště. Už v letošní letní sezoně by zde mělo začít fungovat piknikové místo, kde si Pražané budou moci půjčit grily a na místě si upéct maso. Za rok pak o kus dál vznikne park s vodními prvky a přírodní koupaliště. Lepší prostupnost z přilehlé Stromovky pak zajistí nové vchody.