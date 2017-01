Komise vybrala nový domov pro Slovanskou epopej. U magistrály na Těšnově

„Komise nám doporučila jako nejvhodnější místo Těšnov a já s tím souhlasím,“ uvedla primátorka. Vybudování výstavních prostor podle ní lokalitu zkultivuje a oživí. „Pokud by nový domov Slovanské epopeje byl právě v místech, kde dříve stávala budova těšnovského nádraží, přispělo by to navíc i k humanizaci Severojižní magistrály,“ doplnila.

Odborníci Praze doporučili vypsat architektonickou soutěž. Náklady ani termín výstavby nejsou známy. Jako jednu z podmínek vedení města stanovilo to, že musí jít o stavbu nových výstavních prostor. Rekonstrukce některé třeba historické budovy by byla podle studie Institutu plánování a rozvoje (IPR) zdlouhavá a finančně nákladnější.

Kromě parku na Těšnově zvažovala komise umístění na Letné, Vítkově, Výstavišti, na Vyšehradě a v místě někdejších Eliščiných lázních na konci Revoluční ulice.

Cyklus pláten zachycujících slovanskou mytologii je zařazen na seznam národních kulturních památek. Plátna podle malířova odkazu patří Praze. Přáním autora ale bylo, aby město pro epopej vybudovalo samostatný výstavní pavilon. Dosud se tak nestalo. V roce 2012 se dvacítka pláten za velké mediální pozornosti přestěhovala ze zámku v Moravském Krumlově do Prahy. Ve Veletržním paláci byla k vidění od poloviny roku 2012 do konce loňského roku. Vidělo ji přes 380.000 návštěvníků.

Nyní dílo čeká v únoru transport, ministerstvo kultury povolilo cestu do Japonska. Plánuje se i cesta pláten do Číny, která by za půjčení měla zaplatit 2,7 milionu korun. Asijské turné má řadu kritiků, odborníci se obávají se poškození pláten. Z cest by se měla vrátit v roce 2018.