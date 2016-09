Řinčení tříděného skla nás budí, vadí lidem. Z barů se smí vozit už v šest

„Třídění odpadu je chvályhodné, svoz skleněného odpadu každou sobotu v 6:45 mi ale až tak chvályhodný nepřipadá,“ napsala na Facebook Jana Broučková. A další lidé ze sousedství se připojili. „U nás dokonce v neděli ráno, sice o půl osmé, ale i tak,“ reagoval další uživatel sítě.

Vyvážení kontejnerů z ulic se řídí podmínkami, které stanovuje magistrát provozním řádem. „Podle něj nesmí být skleněné odpady sváženy dříve než v 8 hodin a později než ve 20 hodin. K takto brzkému svážení skla by proto u těchto nádob docházet nemělo,“ uvedl mluvčí radnice Prahy 10 Vít Novák.

Radnice předala podněty obyvatel ulic Jahodová, Malinová a Sevastopolská firmě AVE, která se na území desáté čtvrti o vysypávání 268 veřejných nádob na tříděné sklo stará. Ta však po kontrole GPS záznamů odmítla, že by její auta na sklo kteroukoli srpnovou či záříjovou sobotu do lokality Zahradního Města, kde jsou první dvě jmenované ulice, vůbec zajížděla. Kontejnery se sklem v nich podle svého vyjádření vyváží jednou za měsíc v pátek.

Společnost však připustila, že její popeláři jsou zdrojem ranního hluku v Sevastopolské ve Vršovicích. „Každou sobotu tam vyvážíme kavárnu. O lichých sobotách zhruba v 7 hodin, o sudých zhruba v 10 hodin,“ vysvětlil provozní technik firmy Miroslav Kostohryz.

Radnice může o změnu času vyvážení jen požádat

Lahví z restaurací, barů či jiných podniků produkujících střepy se omezení magistrátu netýká, od soukromých objednavatelů mohou svozové firmy sklo odvážet bez obav klidně i pouhých pár minut po skončení nočního klidu či před jeho začátkem - víkend nevíkend.

„V případě živnostenského odpadu by se firmy měly řídit běžnými pravidly, například obecnou lhůtou ochrany před hlukem v rozmezí od 22 do 6 hodin,“ sdělil mluvčí radnice.

Pokud by radnice zjistila porušování stanoveného času pro vyvážení veřejných popelnic, může firmu vyzvat k nápravě. V případě podnikatelského odpadu však může nanejvýš žádat, zda by vytříděné sklo mohla svážet v „ohleduplnější čas“. Nemá pravomoc jí to nařídit.

Ani hygienici v této situaci nepomohou, jak potvrdila Vladimíra Zárubová z Pražské hygienické stanice. „Vyvážení z provozoven je jednorázový hluk, žádný stacionární zdroj. Takové hluky se vzhledem ke krátkodobosti neměří. Nejsou rizikové pro zdraví, nýbrž obtěžující. Zde by si měla obec či magistrát udělat pořádek a projednat s majiteli provozoven, kdy se odvoz provádí.“

Odvoz poskytují i na zavolání

Společnost AVE připouští, že někdy jezdí v hraničním čase. Ve svozových plánech má totiž řadu zakázek, kdy je odvoz na „zavolání“, nebo se koná první či poslední sobotu v měsíci, tudíž počet svozových míst kolísá.

„Pokud zjistíme, že obyvatele ruší nadměrný hluk při vysypávání skla, snažíme se hledat jiné řešení, jak časově změnit pořadí nájezdu, abychom vyhověli požadavkům obyvatel,“ ujistil Martin Mysliveček z firmy AVE a slíbil, že čas odvozu skla z kavárny ve Vršovicích firma upraví.

Roli hraje i průjezdnost silnic, která se podle Myslivečka právě třeba na Vinohradech postupně zhoršuje, a to i o víkendu. „Odeslal jsem dispečerům požadavek o prověření časů v celé lokalitě Záběhlic,“ dodal.

Po strůjci hluku v oblasti Zahradního Města musí radnice pátrat dál. Zřejmě ho však má na svědomí jiná firma svážející o víkendech sklo z barů či restaurací. „V Praze je jich několik. Pokud nám někdo sdělí připomínku k rannímu svozu skla, prověříme, kdo je za něj odpovědný,“ uzavřel Novák.