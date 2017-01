Z Václavského náměstí zmizí poslední stánky, nové budou mít stejný design

Nevzhledné stánky s klobásami a bagetami na Václavském náměstí měly skončit s prodejem občerstvení poslední prosincový den, jenže zatím se tak nestalo. Ještě před koncem roku přitom poslal magistrát provozovatelům výpovědi a aktuálně běží měsíční výpovědní doba.

„Od prvního ledna nemohou na základě tržního řádu čtyři zmíněné stánky prodávat zboží. Po uběhnutí výpovědní lhůty by měly být stánky odstraněny,“ slíbil mluvčí Prahy Vít Hofman.

Podle novely tržního řádu, kterou pražští radní schválili loni v červnu, se vyškrtnutí ze seznamu tržních míst týká čtyř z pěti stánků s občerstvením, které na náměstí zbyly. Poslední z nich, který stojí na rohu u Vodičkovy ulice, se nucenému uzavření také nevyhne. Má před sebou ale rok provozu, zmizet má až na konci letošního roku.

Na náměstí v současnosti stojí ještě pět dalších stánků, které nabízejí tisk, tabák, pohlednice, průvodce nebo vstupenky na kulturní programy. Ty by měly s jednou výjimkou nadále fungovat. Skončí pouze trafika poblíž ulice Na Příkopě.

Ještě před pěti lety na Václavském náměstí fungovalo celkem 23 stánků nabízejících různý sortiment. Už předchozí vedení magistrátu ale ve většině případů ukončilo nájemní smlouvy s koncem roku 2012.

Rušení prodejních míst vítá i Monika Vlková ze Sdružení Nového Města pražského. Podle ní je dosavadní stav zcela neakceptovatelný. „Stánků, zejména s občerstvením, je na náměstí zbytečně velký počet. Jejich vzhled, umístění a sortiment naprosto neodpovídají významu Václavského náměstí,“ pronesla Vlková.

Zároveň tvrdí, že sdružení má písemné přísliby vedení magistrátu, že stánky skutečně nejpozději 31. ledna ukončí svoji činnost a poté budou odstraněny.

Stánky v nové podobě

Také Praha 1 si přeje, aby tyto prodejny z náměstí zmizely. Ale radnice chce věc řešit až s plánovanou rekonstrukcí dolní části Václavského náměstí. „Odvážet stánky ve chvíli, kdy se bohužel s revitalizací nezačalo, nám připadá bezdůvodné.“ řekla MF DNES mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

Právě blížící se komplexní oprava dolní části náměstí podle projektu ateliéru Jakub Cigler Architekti si klade mimo jiné za cíl odstranit z prostoru bariéry, které omezují chodcům pohyb.

Co přinese rekonstrukce čtyři řady platanů, nové lavičky a fontány

povrch ze štípané žulové dlažby, vápencové mozaiky a žulových kostek

rampy pro budoucí vybudování podzemních garáží

přípojky pro umístění stánků

minimální výškové rozdíly vozovky oproti chodníku

odhadovaná cena 150 až 200 milionů korun

Přestože územní řízení s umístěním nových stánků na náměstí nepočítalo, bylo určeno několik míst, kde budou zavedeny přípojky inženýrských sítí. Prodejní místa by se tak mohla v omezené míře na náměstí znovu vrátit. Magistrát to však podmiňuje novým jednotným vzhledem, který by zapadl do centra památkové zóny.

„Není důležité, aby jich bylo po Václavském náměstí rozeseto tolik, spíše je důležité zaměřit se na jejich kvalitu,“ řekla primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO). Touto otázkou se v současnosti zabývá na svých jednáních i komise Rady hlavního města pro kultivaci Václavského náměstí. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.

V rámci podkladů pro budoucí rekonstrukci náměstí navrhl nový vzhled stánků i ateliér Jakuba Ciglera, sám architekt by ale uvítal, kdyby se zpět už nevrátily. „Václavské náměstí by bylo ideální bez stánků, ale je to věc rozhodnutí města, nikoliv architekta. Lepší bude, když se zkvalitní služby v kamenných prodejnách,“ myslí si Cigler.

Rekonstrukci brzdí protesty

Léta diskutovaná obnova náměstí uprostřed metropole by měla začít příští rok a práce by měly trvat zhruba pět měsíců. Zatím by se však mělo jednat pouze o část mezi Můstkem a Vodičkovou ulicí. Rekonstrukce přijde až na 200 milionů korun. Původní projekt je už z roku 2005, později byl však upraven. Náměstí má oživit nová alej platanů, lavičky i fontány.

Stavební úřad Prahy 1 vydal loni v listopadu územní rozhodnutí, které je nutné k vydání stavebního povolení. Minulý týden ale vyšlo najevo, že se proti rozhodnutí odvolala Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), která vlastní většinu veřejné komunikační sítě. V podkladech pro územní rozhodnutí prý chybělo její stanovisko.

Proti současné podobě rekonstrukce se staví také tři spolky. Klub za starou Prahu nesouhlasí například se stavební přípravou vjezdových ramp do podzemních garáží, které by v budoucnu mohly vzniknout přímo na náměstí. Stejné výhrady má i Národní památkový ústav. Kvůli nesouhlasu s úpravami tak hrozí další průtahy.