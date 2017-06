Vlečňák se zahrádkou pro kuřáky policie zakázala, rozptyloval řidiče

Zaparkovaný přívěs s lavicí, stolem a slunečníkem pro kuřáky nevydržel v Unhošti před hospodou Obecnice ani deset dní. Nekuřáci ho tam postavili pro kamarády, kteří kvůli platnosti nového protikuřáckého zákona začali chodit od posledního květnového dne na cigaretu ven, a nebylo možné si s nimi povídat (víc jsme o tom psali zde).

Policie si myslí, že umístění přívěsu s lavicí je přestupek, a tak ho nechala minulý pátek odstranit. Prý rozptyluje projíždějící řidiče, kteří tudy jezdí krokem.

„Mám stanovisko z Kladna, pod nějž spadáme, že v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace obcí je zakázáno umisťovat cokoli, co by mohlo rozptylovat pozornost řidičů způsobem ohrožujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětlila povahu přestupku starostka obce Iveta Koulová a dodala, že by bylo možná jen otázkou času, než by z přívěsu někdo vypadl na vozovku.

Majitel restaurace si ale podle ní může požádat o běžnou předzahrádku, tu schválí městská rada a vyhlásí záměr pronájmu části pozemku.

„Je škoda, že tam už dávno není, protože tam výborně vaří, ale chodilo se do velmi zakouřeného prostředí,“ dodala Koulová. Majitel restaurace Ladislav Mlynařík žádost podá, chce tak učinit co nejdřív, sdělil MF DNES.

V Kladně místo za korunu

Tak snadné jako v Unhošti to ale nemají všude. Mluvčí čtyřicetitisícové Mladé Boleslavi Šárka Charousková říká, že povolení předzahrádky je tam složitý proces. „Provozovatelé musí splnit kritéria úřadů a získat souhlas rady města. Od roku 2016 není zřízení zpoplatněno,“ řekla Charousková, podle které se platnost nového zákona na počtu žádostí o zahrádky neodrazila.

Podobně přísní jsou i v Berouně, kde podléhá každá nová předzahrádka Tržnímu řádu města a o zahrnutí do něj rozhoduje rada.

„S platností protikuřáckého zákona změny v povolování nepředpokládáme, ale od května platí nařízení k umisťování předzahrádek, ve kterém jsou definována pravidla pro umístění, vzhled, regulace reklamních zařízení, velikosti stínicích prvků a jiné,“ dodává mluvčí města Jitka Soukupová. V městské památkové zóně se pak ke vzhledu vyjadřují i památkáři.

A ještě o něco přísnější jsou v Kolíně, tam povolení zahrádky souhlasu památkářů přímo podléhá. „Obsah závazného stanoviska památkové péče se ale měnit nebude,“ odpovídá kolínská mluvčí Iva Blümelová na dotaz, zda se bude s platností zákona i něco zpřísňovat.

V Kladně pásmo památkové ochrany nemají, navíc městská rada předzahrádky vnímá jako podporu podnikatelské činnosti či zpestření společenského života. Pronájem místa stojí v Kladně symbolickou korunu.

„Situace s protikuřáckým zákonem je nová a je třeba se s ní s rozumem vypořádat. Předzahrádky by měly primárně sloužit všem, neměly by být odsouzeny pouze k přeměně na zóny pro kuřáky. Jsem nekuřák, ale tento zákon místo větší míry ohleduplnosti nastavuje další restrikce, které budou společnost jen více rozdělovat,“ myslí si kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Středočeši se tolerují

Zatím se v kraji nenaplnily ani obavy ze stížností na rušení nočního klidu. Policie v Kolíně i Mladé Boleslavi hlásí klid. Benešov řešil o víkendech asi jeden případ. Problémy ale připouští.

„Od platnosti zákona nastávají situace, kdy třeba ve dvě ráno vyjde skupinka deseti lidí ven, kde si bez alkoholu, protože to už je porušení vyhlášky, zapálí cigaretu a začne se bavit. I když polohlasně, v tuto noční hodinu a při otevřených oknech to působí nemalé problémy,“ popsala policejní mluvčí Veronika Kondrátová, jak hlášení na rušení nočního klidu kuřáky vznikají.

O něco víc napilno mají v Kladně, tam stížností na rušení nočního klidu od konce května řešili 18, jednu stížnost na kuřáka pak přímo od návštěvníka restaurace. Ve všech případech se potíže zatím řeší domluvou.

Dalším z orgánů, který dohled nad novým zákonem v restauracích vykonává, je i hygiena. Může dát provozovně pokutu až 50 tisíc.

„Nekontrolujeme speciálně dodržování protikuřáckého zákona, to je pouze jedna z položek při kontrole,“ vysvětluje mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová a dodává, že od konce května hygiena v kraji povedla 25 kontrol a zákaz alkoholu i kouření je dodržován.

„Provozovatelům nejčastěji pomáháme se správným označením provozovny, tedy kam mají umístit ceduli Kouření zakázáno, jak má vypadat, jakou má mít grafiku, rozměry,“ uzavírá Šalamunová.