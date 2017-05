Do pěších zón v Praze nebudou smět kvůli elektrokoloběžkám ani cyklisté

Skupinky turistů na elektrických vozítkách segway proplétající se mezi davy lidí. Takový obrázek byl léta k vidění v okolí nejvyhledávanějších památek metropole, než magistrát loni v červenci jejich pohyb v širším centru Prahy zakázal. Jezdci pak definitivně zmizeli až v prosinci minulého roku, kdy byly instalovány příslušné značky (více čtěte zde).

Radnice Prahy 1 věřila, že konečně ubude stížností místních obyvatel a především nebezpečných kolizí. Jenže soukromí provozovatelé místo segwayů začali návštěvníkům nabízet projížďky na elektrokoloběžkách (e-scooterech) a elektrických kolech, které dokážou jet rychlostí až 25 kilometrů v hodině (víc o elektrokoloběžkách zde). S nimi sice není povolen pohyb na chodníku, ale v pěších zónách pro ně žádný zákaz neplatí.

Vedení Prahy 1 se obává nové vlny incidentů s chodci, proto hodlá rychle se rozvíjející atrakci zkrotit ještě před letní sezonou. Na úterním jednání proto rada městské části navrhla zakázat vjezd do nejfrekventovanějších pěších zón.

Konkrétně má jít o dolní část Václavského náměstí, Staroměstské náměstí, náměstí Republiky, Malé náměstí, Karlov, Michalskou, Železnou a Celetnou ulici a dále pak části ulic Na Příkopě, Jilská, Maiselova a Melantrichova nebo na třídách Na Můstku a 28. října.

K návrhu se bude muset vyjádřit magistrát i policie

„Situaci jsme analyzovali a zároveň předvídáme budoucí vývoj. Dospěli jsme tak k tomuto kroku. Loni Prahu navštívilo kolem osmi milionů turistů a pěší zóny spojující hlavní náměstí jsou opravdu přeplněné. Když pak mezi lidmi kličkují cyklisté a skútry, je to velmi nebezpečný prvek,“ vysvětlil radní Prahy 1 Ivan Solil (ČSSD).

Magistrát záměru Prahy 1 bránit nebude „Nařízení je plně v kompetenci městské části Praha 1, podle mých informací se nebudou instalovat žádné nové značky. Jde o opatření, jehož cílem je zabránit provozovatelům segwayů, aby je po zákazu nahradili jinými vozítky, která by znovu ohrožovala chodce v turisticky exponovaných lokalitách,“ oznámil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Magistrát nebude v této věci rozhodovat, ale pouze dá k záměru své stanovisko. Případné námitky by musela Praha 1 vyřešit.

Uvést v život nové opatření by nemělo být tak složité jako u regulace segwayů, kde se čekalo mimo jiné i na změnu zákona. V tomto případě se rozběhne správní řízení, ve kterém se k věci vyjádří dotčené instituce, mezi nimi například i magistrát nebo policie.

Pokud nebudou námitky, nechá radnice odstranit značky umožňující vjezd kol do pěších zón. Protože v zákoně elektrokola i e-scootery spadají do stejné skupiny jako běžná kola, zákaz se dotkne i jich. „Pokud vše půjde bez problémů, tak podle všech lhůt by mohlo opatření začít platit v průběhu letošního června, kdy začíná hlavní letní sezona,“ dodal radní Solil.

Nově chystaný zákaz se však nedotkne pouze turistů na koloběžkách, zkomplikuje výrazně život také stovkám lidí, kteří v auty ucpaném městě dávají přednost cestování na kole. Plán radnice rozzlobil i odborníka na pražskou cyklodopravu Vratislava Fillera ze sdružení Auto*Mat.

Podle něj by městská část měla především zajišťovat dodržování předpisů, a nikoliv plošně zakazovat vjezd. „Jízda na kole je v pěších zónách povolena už od osmdesátých let minulého století a takový zásah by byl z hlediska cyklodopravy v centru naprosto smrtící. Praha 1 by měla především řešit přetíženost automobilovou dopravou a nechat cyklisty na pokoji,“ pronesl Filler.

Problémy dělali ruskojazyční naháněči, tvrdí asociace

Přestože záměr radnice bude mít z velký dopad na majitele půjčoven elektrokoloběžek, ne všichni se stavějí proti.

„Na Staroměstském náměstí, Můstku nebo na Příkopě to schvalujeme, protože na těchto místech se v minulosti většinou pohybovali ruskojazyční naháněči na segwayích a městská policie si s nimi nevěděla rady. Když kvůli nim zakázali segwaye téměř po celé Praze, tak přesedlali na koloběžky. Když to bude v těchto místech zakázáno, budu rád,“ sdělil Jaroslav Endršt z Asociace Segway ČR, podle něhož právě zahraniční provozovatelé půjčoven se segwayi v minulosti stáli za většinou problémů.

Zóna bez segwayů. Praha koncem loňského roku instalovala stovky nových značek: