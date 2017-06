Za načatou lahev pokuta až 10 tisíc. Praha množí zákazy a zpřísňuje postihy

Co se speciálně v metropoli nesmí, určuje Praha vyhláškami, na jejichž dodržování dohlížejí strážníci. A některé mají ještě zpřísnit. Například vyhláška, která už dnes zakazuje pití alkoholu na celkem 837 místech metropole.

„Chceme ji ještě zefektivnit. Měla by například zakázat nikoli jen samotnou konzumaci, ale již pohyb občanů s otevřenou lahví s alkoholickým nápojem na stanovených veřejných místech,“ říká k plánům mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nejvíce takových lokalit je v Praze 8, přesně 162. To je způsobeno zejména tím, že tamní radnice vymezila větší počet menších lokalit na rozdíl od městských částí, které často zakázaly pití v celých ulicích.

Alkohol, kola, zvířata

Některé radnice se snaží jít ještě dál. Praha 1 již rok tlačí na zákaz prodeje alkoholu ve večerkách a samoobsluhách po desáté hodině večerní. Do vyhlášky to radnice zatím neprosadila, ale v prodejnách, které sídlí v objektech městské části, už zákaz platí.

První městská část ostatně stojí i za dalším diskutovaným zákazem posledních dní. Uvažuje o tom, že by na pěších zónách mezi desátou ráno a šestou odpoledne zakázala jízdu na kole, údajně v rámci boje proti elektrokoloběžkám, které v ulicích vystřídaly přibližně půl roku zakázané segwaye. Nápad okamžitě pobouřil pražské cyklisty. Radnice nedávno zadala svému odboru dopravy vypracování posudku, podle kterého se v září rozhodne, zda zákaz schválí.

Kromě zpřísnění zákazu alkoholu pracuje magistrát i na dlouho připravované psí vyhlášce, která zpřísní pohyb psů po městě. Ti by se měli podle jasně daných pravidel volně pohybovat jen na vyhrazených místech. „Ve všech městských částech máme vytipované pozemky, kde by psi mohli volně pobíhat a kde by vznikly takzvané psí louky,“ dodává Hofman. Město teď jedná s majiteli pozemků.

Magistrátní úředníci zároveň řeší i podnět předsedy výboru pro legislativu Ondřeje Mirovského (Trojkoalice/Zelení), aby auta převážející stavební materiál, z něhož odlétá prach do okolí, byla povinně zaplachtovaná. „Jde o drobnou věc, ale pomůže to ovzduší. Sice už dnes nesmí vozidla znečišťovat okolí, ale policie má velké těžkosti jim dokázat, že to porušují,“ říká Mirovský.

21,5 milionu na pokutách

Kromě přibývajících zákazů zpřísní už za pár dní i tresty. Dnes mohou strážníci za porušení vyhlášky udělit na místě pokutu až pět tisíc korun a ve správním řízení hrozí sankce až třicet tisíc korun.

Od 1. července se však tyto částky kvůli změně přestupkového zákona výrazně zvýší. „Strážníci budou moci v rámci příkazu na místě uložit pokutu do výše 10 tisíc korun,“ říká Irena Seifertová, mluvčí městské policie. V případě postoupení přestupku do správního řízení budou mít úředníci dokonce možnost uložit sankci až 100 tisíc korun. Konečná výše pokuty záleží na posouzení strážníků, kteří mohou situaci řešit jen domluvou.

Změna by se mohla dotknout desetitisíců Pražanů i turistů. Jen za loňský rok totiž strážníci udělili celkem 34 615 blokových pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, tedy bez započtení prohřešků v dopravě, za které město vybralo celkem 21,5 milionu korun.

Nejčastěji městská policie řeší požívání alkoholu v místech, kde je to zakázáno (7 629 přestupků od začátku roku), a znečištování ulic a veřejných prostranství (5 609 případů). „Dále se jednalo o porušení vyhlášky týkající se veřejné zeleně, kam spadá například volné pobíhání psů, vjezd motorových vozidel na zeleň nebo rozdělávání ohně. Strážníci řešili i celkem 3 148 žebrajících osob a 292 buskerů,“ uzavírá Seifertová.

Co se v Praze také nesmí? Výběr ze zákazů

Ochrana veřejné zeleně

Na místech označených v katastru jako zeleň se nesmí používat motorová vozidla, poškozovat porosty nebo odhazovat hořící a doutnající předměty. Zakázáno je také vstupovat na květinové záhony a trhat z nich květiny či nechat pobíhat psy na dětských hřištích a pískovištích.

V desítkách pražských parků a zahrad, jejichž seznam upravuje vyhláška, platí i další omezení. Nesmí se v nich jezdit na kolech, zvířatech, kolečkových bruslích, skateboardech či koloběžkách, vstupovat na trávníky, stanovat a nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně, ale třeba i lyžovat a sáňkovat nebo se koupat ve vodních nádržích. Město či městská část mohou ze zákazů udělit výjimku zelenými značkami.

Udržování čistoty na veřejnosti

Podle další vyhlášky je přestupkem také odhození nedopalků od cigaret, únik oleje a pohonných hmot z automobilů, ale i odhození zbytků potravin, třeba žvýkaček. Řidiči mají zakázáno umývat na ulici své vozy pomocí saponátů. Prohřeškem je i znečišťování veřejného prostranství výkaly, ať už lidskými, či zvířecími, nebo vylepování plakátů na plochy, které k tomu nejsou určené.

Pokuta hrozí i lidem, kteří nedají pytle s odpadky do kontejnerů nebo popelnic, ale pouze je položí vedle. Odpad mimo určené nádoby je totiž černou skládkou.

Žebrání

Za narušení pořádku je pokládána i žebrota. Není povolena v prostorách metra, v MHD, poblíž zastupitelských úřadů cizích států nebo u mateřských a základních škol.

Podomní prodej

Pokud se prodejce snaží vnutit do bytu a není předem ohlášen, jde o zakázaný podomní prodej.

Pouliční umění

Pouliční hudebníci musí od loňského března po hodině hraní vystřídat vltavský břeh. Také není dovoleno hrát na bicí, etnické nástroje, dudy, dechové instrumenty vydávající vysoké tóny. Na žesťové nástroje je třeba mít tlumítka.

Ohňostroje