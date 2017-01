Zákaz pro vozítka segway se znovu rozšíří, zbavit se jich chce i Praha 2

Zákaz segwayů v Praze Regulace se zatím týká celé Prahy 1, Prahy 7 a částí Prahy 2, Prahy 3, Prahy 4, Prahy 5 a Prahy 8.

Nařízení schválila rada Prahy v červenci 2016, zákaz začal platit po rozmístění značek v prosinci.

V Praze je 610 značek zakazujících vjezd segwayů. Jedna značka vyšla na 6 065 korun. Celkem Praha za všechny zaplatila 3,7 milionu korun.

Za porušení zákazu mohou strážníci na místě uložit blokovou pokutu do výše 2 000 korun.

Na vozítka si dlouhodobě stěžovali občané a radnice Prahy 1. Zákaz Praze umožnila změna zákona o silniční dopravě, která definovala, co to je segway. Do té doby zákon na dvoukolová elektrická vozítka pohlížel jako na chodce.

Zákazu předcházela reklamní kampaň, za kterou magistrát zaplatil stovky tisíc korun.

Asociace Segway ČR v lednu 2017 ohlásila, že podá na Prahu kvůli vyhlášce žalobu.