Při blackoutu bude Praha vyrábět pitnou vodu z Vltavy či rybníků

V případě, že Prahu zasáhne blackout, bude minimálně polovina města na levém břehu Vltavy bez pitné vody. Tak zněl jeden z výsledků velkého bezpečnostního cvičení, které mělo před dvěma lety zjistit, nakolik dlouhodobý výpadek elektřiny v metropoli ochromí dodávky vody.

I z toho důvodu bude Praha od pondělí ve spolupráci s ministerstvem zemědělství ověřovat v Modřanech možnosti nouzového zásobování pitnou vodou. Sloužit k tomu mají dvě mobilní úpravny vody z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv, které jsou dlouhodobě uskladněny ve středočeských Čachovicích.

„Cvičení potrvá tři dny. První den se bude navážet technika, druhý den budeme školit asi sto čtyřicet lidí z magistrátu, městských částí nebo z vodáren, aby s technikou umělo v případě potřeby zacházet co nejvíce lidí. Třetí den, tedy ve středu, bychom měli vyhodnocovat vzorky vody,“ popisuje vedoucí oddělení krizového managementu hlavního města Daniel Barták. „Součástí přípravy bude i nácvik nouzového zásobování vodou cisternami,“ dodává.

Mobilní úpravny vody dokážou v případě potřeby vyrobit pitnou vodu například z Vltavy a dalších toků, vodních nádrží a rybníků nebo z podzemních vrtů. Maximálně zvládne jedna úpravna zpracovat 120 tisíc litrů vody za den.

„Díky tomu bude v případě výpadku centrálního zásobování vody možné pitnou vodu získávat i ze zdroje, který není tak čistý,“ dodává radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO). Množství získané nezávadné vody závisí na tom, jakou kvalitu, teplotu a míru kontaminace má surovina na vstupu.

Na celé město úpravny nestačí

Podle bezpečnostního experta Andora Šándora, který na cvičení k simulovanému výpadku elektřiny v roce 2014 spolupracoval, je dobře, že se taková řešení trénují a Praha tak může zjistit, čeho je v krizových případech schopna.

„Pitná voda totiž může představovat při blackoutu velký problém. Pokud by k němu došlo na území Prahy, postihne to zcela jistě i Středočeský kraj, čímž budou bez elektřiny dva zdroje pitné vody pro Prahu, Káraný a Želivka. To znamená, že vypadnou dodávky pitné vody pro celé hlavní město,“ varuje Šándor.

Mobilní úpravny vody Kontejnerizovaná automatická úpravna vody dokáže vyrobit pitnou vodu třeba z vody v řece nebo rybníka.

Úpravna nedokáže zpracovat slanou vodu.

Maximální výkon zařízení je 120 000 litrů za den.

Mobilní úpravny se používají v krizových situacích, kdy je systém zásobování vodou zcela nebo částečně nefunkční.

V pohotovostních zásobách Státních hmotných rezerv jsou taková zařízení tři. Dvě z nich bude Praha testovat při cvičení Voda 2016, které se uskuteční příští týden.

Sám magistrát ovšem upozorňuje, že testovaná technologie celou metropoli neobslouží. „Mobilní úpravny takové množství vody nevyrobí a jsou vhodné hlavně pro lokální využití,“ říká Barták. V případě celopražského blackoutu by tak bylo nutné brát pitnou vodu i z dalších zdrojů.

Částečné dodávky vody již před časem Praze zajistila společnost Pražské vodovody a kanalizace. Firma se vybavila barely s vodou, které si v případě nouze dokážou odnést i senioři.

„Během cvičení blackoutu jsem prosazoval i to, aby do nouzového zásobování obyvatel pitnou vodou byly zahrnuty i obchodní řetězce. Část z nich pro to měla pochopení, část ne. Je potřeba, aby stát tyto subjekty přiměl k tomu, aby v takových případech zajistily nouzový chod státu,“ myslí si Šándor.

Na cvičení se příští týden budou také podílet pražští profesionální i dobrovolní hasiči. Ti by v případě nedostatku pitné vody obstarávali především její distribuci.

„Naším úkolem je zajišťovat logistické a podpůrné činnosti. Jelikož je pro nás nejdůležitější záchrana lidí, musíme velmi pečlivě vyhodnotit, jaké síly a prostředky můžeme nasadit, aby to neovlivnilo naši zásahovou činnost. V tom by nám mělo chystané cvičení pomoci,“ vysvětluje ředitel pražského hasičského záchranného sboru Roman Hlinovský.



Hasiči podle něj při podobných případech asistovali už v minulosti. Například při havárii v Dejvicích, kdy pitnou vodu kontaminovaly bakterie z prasklého odpadního potrubí.

Právě takové nehody by mobilní úpravny vody měly pomoci řešit. Na případné distribuci vody z úpraven by se pak vedle hasičů měli v případě krize podílet také strážníci, dobrovolníci nebo příslušníci Červeného kříže.