Mladí a závislí. Nejmladšímu pacientovi detoxikačního centra bylo šest

Ze společenské místnosti se ozývá křik a povzbuzování. Čtyři teenageři stojí okolo stolního fotbalu a snaží se nasměrovat míček do branky. Po chvíli hra končí, rozejdou se a zamíří do jídelny. Čeká je totiž společná svačina. „Zase rohlík? My tady za celou dobu sníme tak 150 rohlíků,“ povzdychne si sedmnáctiletá Jana.



Scéna připomíná spíš situaci z letního tábora než detoxikační centrum pro děti závislé na drogách. Až na to, že většina z nich tady není z vlastní vůle a místo večerní bojovky tady bojují sami se sebou. Na detoxu stráví dva týdny, během kterých se očistí od drog. Následuje ambulantní nebo ústavní protidrogová léčba, podle míry závislosti.

Stolní fotbal je jen jednou z aktivit, které tu jsou k dispozici. „Máme pevný režim, nechceme, aby tu naši pacienti jen leželi a nudili se,“ vysvětluje primář detoxikačního centra Marian Koranda.

Vstává se po sedmé, následuje škola, terapeutické skupiny, volnočasové aktivity jako dílny, cvičení, pletení. Ve společenské místnosti si pak mohou děti zahrát ping-pong, zacvičit si na posilovacím stroji nebo si vybít energii na boxovacím pytli.

Podle Jany tu přesto občas bývá nuda. „Můžeme si číst, ale já moc nečtu, nebo třeba koukáme na televizi. O víkendech tady ale není moc co dělat. Za někým sice přijede návštěva, ale máma to má za mnou daleko, tak tu nebyla,“ říká dívka, která pochází z Moravskoslezského kraje. Stejně jako většina dětí tady, i ona brala pervitin. Druhou nejčastější drogou pacientů je marihuana, pak alkohol a další drogy.

Dívky překvapivě tvoří většinu pacientů. Vysvětlení je přitom jednoduché. „Holky mají k drogám lepší přístup, dostávají je od svých partnerů, leckdy dealerů, výměnou za sex,“ říká primář centra, které funguje již čtrnáctým rokem a je jediným takto specializovaným v České republice. Závislým je k dispozici čtrnáct lůžek, dvě z nich slouží pro akutní příjmy, kdy sem například policisté vozí mladistvé, kteří si přivodili otravu alkoholem.

Jana je starší než většina pacientů, kterým je průměrně patnáct let. Nejmladším pacientem byl přitom teprve šestiletý chlapec. „Bral heroin, který mu dávali starší sourozenci, fetovala celá jeho rodina,“ vzpomíná Koranda. Chlapec nakonec zemřel.

Pokoje, ve kterých děti spí, rozhodně nepřipomínají pokoje „běžných“ teenagerů. Přední stěna je celá prosklená, aby bylo na pacienty pořád vidět, za okny jsou mříže. Pokoje jsou stroze vybavené, s holými zdmi, na jednoduchých stolcích leží maximálně knihy a kartáčky s pastou na zuby. Děti u sebe skoro nic mít nemohou. Kvůli absenci drogy je totiž občas přepadá vztek a tak mrští vším, co jim přijde pod ruku.

Pokoje se tak musí často malovat a personál proto zdi obložil deskami. „Dřív jsme tu měli hezký nábytek, ale děti všechno zničily, takže teď tu máme vyřazené postele z chirurgie, které měly přijít na skládku,“ vysvětluje Koranda.

Je těžké si představit, jak taková Jana dostane záchvat vzteku. Na první pohled působí tato vysoká, hezká blondýna klidným dojmem. Navíc je extrovertní a je s ní legrace, zkrátka typická puberťačka, okolo které se motá hodně kluků.

Nechtěné prvenství

Děti sem přicházejí ze všech koutů republiky a rozhodně se nedá říct, zda jsou z úplných nebo rozvrácených rodin, zda se jedná o potomky bohatých rodičů nebo těch bez finančních prostředků.

Získat drogu totiž není těžké, děti se k ní poprvé dostanou většinou přes kamarády. „Rodiče si často myslí, že je obtížné drogu sehnat a že je drahá, opak je pravdou,“ varuje primář. Možná i proto česká mládež ve srovnání s ostatními státy Evropské unie obsazuje přední místa, co se týče spotřeby alkoholu, cigaret a marihuany.

Čeští mladiství a drogy V roce 2015 poklesla míra konzumace alkoholu mezi mladistvými v Česku i počet šestnáctiletých kuřáků. V témže roce se naopak zvýšil průměrný věk, ve kterém mladiství poprvé zkusili cigaretu a alkohol. I tak jsou v evropském kontextu zkušenosti mladých Čechů nadprůměrné. Čeští šestnáctiletí v Evropě vedou v užívání konopných látek.

Zdroj: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 2015

„Náš stát je v určitých ohledech moc tolerantní. Nikoho nevzrušuje, když děti

pijí, pivní kultura je považována za součást naší kultury. Odtabuizovali jsme věci, které tabuizovány měly zůstat,“ míní Koranda.

Děti sem jen výjimečně přijdou samy od sebe. Většinou to je za doprovodu rodičů, původní apel přitom přichází od sociálních kurátorů nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které často upozorní škola, že se s dítětem něco děje. Velkým problémem je motivovat pacienty k tomu, aby s drogou chtěli přestat.

„Oni mají v podstatě nejšťastnější život, jaký si umějí představit. Motivovat je, aby s drogami přestali, je vlastně vůbec to nejtěžší,“ přiznává Koranda. Kolem pětaosmdesáti procent dětí „detox“ dokončí.

Kam dál?

Problém je ale v absenci následné péče pro adolescenty. Mladistvé narkomany psychiatrické léčebny totiž často odmítají. Nevědí, jak s tak

mladými pacienty, se kterými navíc cloumá puberta, zacházet nebo zkrátka nemají místo.

Jako úplné selhání zdravotnictví Koranda vnímá fakt, že některé kliniky či psychiatrická zařízení odmítají přijímat děti nakažené žloutenkou typu C. „Ten

problém je ve vedení jednotlivých klinik, které by samo muselo chtít změnit přístup,“ říká primář.

Lepší je to podle něj v oblasti prevence a v tom, jak se o problému mluví na školách. Podle Korandy naopak děti vědí, co jim droga přinese, a přesně proto ji zkusí, i když vědí i to, že je riskantní. „Potřebovali bychom, aby děti drogy v prvé řadě vůbec nepotřebovaly, aby věřily, že jsou dostatečně odolné, a věřily si natolik, aby nepotřebovaly pomoc chemikálie,“ dodává primář.

Snad v to uvěří i Jana. Ta se chce po skončení „detoxu“ dostat do léčebné komunity v Kyjově. Snad vydrží a začne nanovo, tentokrát bez chemikálií.