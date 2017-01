Městské části kritizují překladiště v Malešicích. Praha navrhla přemístění

Železniční překladiště o rozloze asi osmdesáti tisíc metrů čtverečních má v malešicko-strašnické průmyslové zóně postavit rakouský developer Rail Cargo Terminal. Budovat by se mělo začít v roce 2019 a hotové má být o rok později. Nahradilo by stávající překladiště na Žižkově.

Developer radnicím Prahy 9, 10 a 14, kterých se projekt dotýká, poslal k připomínkování studii v systému EIA, který posuzuje vliv staveb na životní prostředí. Mnoho času vyjádřit se k projektu prý ale neměly.

„Dostali jsme extrémně krátkou dobu, během které se máme k projektu vyjádřit. Nakonec jsme to stihli i díky spolupráci mezi dotčenými městskými částmi,“ tvrdí předsedkyně komise územního rozvoje Prahy 10 Ivana Cabrnochová.

Podle radního pro dopravu Prahy 9 Tomáše Holečka přišel návrh v polovině prosince a radnice měly čas vyjádřit se jen do 5. ledna. „Tedy mezi vánočními svátky, v době, kdy byli někteří starostové na dovolené. Překvapilo nás to,“ řekl iDNES.cz Holeček.

Radní pro infrastrukturu Jana Plamínková potvrdila, že byla studie v informačním systému zveřejněna 16. prosince.

„Od té doby běžela dvacetidenní zákonná lhůta k zaslání vyjádření příslušnému úřadu, v tomto případě odboru ochrany prostředí pražského magistrátu. Lhůta zahrnula i vánoční svátky, což sice představuje určitou obtíž, ale je to zcela v souladu se zákonem. Státní správa ani samospráva nemůže soukromému oznamovateli nařídit, kdy má oznámení EIA podat,“ uvedla Plamínková.

Vadí kamiony i hluk

Městským částem vadí, že by se překladiště nacházelo v obydlené lokalitě, která se má navíc rozrůstat. Bojí se, že by se zhoršilo ovzduší, překladiště by bylo hlučné, a navíc by se tu denně otáčelo asi 120 kamionů s nákladem a dvě až tři vlakové soupravy denně.

„Jedna z věcí, které se obáváme, je zátěž z hlediska nákladní dopravy. Doprava na Kbelské a Průmyslové by enormně zhoustla, přitom křižovatka Kbelská - Průmyslová, Poděbradská je nejvytíženější úrovňová křižovatka v Praze,“ vysvětlil Holeček.

„Stovky kamionů a návazná další nákladní doprava by vedla ke kolapsu dopravy v této lokalitě a znamenala zničení potenciálu rozvoje celé této části Prahy,“ přitakává starosta Prahy 14 Radek Vondra.

Sama Plamínková uznává, že je nesporné, že se zvýšením provozu kamionů dojde k hlukové zátěži.

„Je ale třeba si uvědomit, že lokalita je v územním plánu dlouhodobě vyhrazena právě pro podobné zařízení dopravní infrastruktury. Místo je totiž, kromě jiných vlastností, velmi dobře dostupné po železničních tratích z mnoha směrů,“ říká Plamínková.

Praha navrhla posunout překladiště do Kyjí

Plán na vybudování překladiště v návrzích metropolitního plánu zůstal i přesto, že jej radnice kritizovaly už při připomínkování návrhů. „S návrhem nesouhlasíme a připomínkujeme jej už od roku 2006,“ říká Holeček.

Pokud je stavba překladiště nutná, mělo by se alespoň přesunout jinam, navrhují radní městských částí. Nejlépe na periferii Prahy, hlavně dál od centra.

Plamínková po těchto připomínkách developerovi poslala vyjádření k oznámení EIA, ve kterém jménem Prahy doporučila, aby prověřil umístění překladiště o asi 1 400 metrů na východ do Kyjí.

„Tam by ale příslušnému územnímu rozhodnutí s největší pravděpodobností musela předcházet změna územního plánu,“ dodala Plamínková s tím, že požaduje zpracování podrobnější a obšírnější dokumentace EIA.

Podle Plamínkové je pro Prahu výhodné, když je část zboží přepravena po železnici. Kdyby bylo překladiště umístěno na periferii, byly by podle ní kontejnery dále rozváženy kamiony.

„Ty v přepočtu na tunu nákladu způsobují mnohem větší znečištění ovzduší, včetně příspěvku ke změně klimatu, hluk a vibrace než vlak,“ dodala.

Jedno z největších kontejnerových překladišť Evropy se nachází v Uhříněvsi. Každý den tam přijede šest až osm naložených nákladních vlaků. Je tam možné odbavovat až deset vlaků najednou. V areálu překladiště je dvanáct kilometrů kolejí a také místo pro 330 kamionů. (více o překladišti zde).